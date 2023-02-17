«Любовь к творчеству»: в Татарстане проходит слет участников фестиваля «Безнең заман»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в молодежном центре «Волга» открылся V слет творческой работающей молодежи Татарстана, где собрались участники XI ежегодного телевизионного фестиваля творчества «Наше время – Безнең заман». В течение трех дней талантливые представители ведущих предприятий республики будут участвовать в мастер-классах, тренингах и творческих встречах с выдающимися деятелями культуры Татарстана.

«Мы сберегаем душу главного человека – человека труда, который превратил Советский Союз в великую державу в XX веке. Сегодня мы осознаем, что главное – это человек труда и все наши инвестиции должны быть вложены в этом направлении. Без духовной красоты и ценностей экономика не может развиваться. И это здорово, что у нас есть такой фестиваль, который способствует развитию самого лучшего в человеке», – поприветствовал участников слета генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Молодежный слет – это первая встреча активистов в рамках подготовки к фестивалю «Наше время – Безнең заман». В ходе слета участники пройдут обучение по хореографии, вокалу, актерскому мастерству, посетят сценические практики. По словам организаторов, особое внимание уделяется постановке театральных сценок и отработке номеров в командах.

«Для нас огромная честь участвовать в таком глобальном проекте, которому более десяти лет. Мы видим, как вы растете и меняетесь к лучшему. Спасибо вам за труд, за то, что вкладываете себя в развитие предприятий республики. Ведь вы находите время, силы и возможность, чтобы готовить творческие номера и уже позже репетировать. Благодаря вам мы понимаем, что это не фестиваль, это целая жизнь», – подчеркнул заместитель председателя Федерации профсоюзов РТ Марат Гафаров.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На слете собрались талантливые представители ведущих предприятий и учреждений Татарстана – всего 120 участников. Все они разных профессий, однако всех участников сплотила сильная тяга и любовь к творчеству.

«Участники – действительно золотой актив Татарстана. За все время фестиваля более 10 тысяч работников показали богатство, красоту и силу человека труда. Это очень приятно, что те, кто не был на фестивале в прошлом году, участвуют в следующем. Несмотря ни на что, они возвращаются к фестивалю, и более того – приводят вместе с собой новичков. Талантливый человек талантлив во всем», – отметил замминистра промышленности Родион Карпов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как сообщил руководитель фестиваля, экспертами слета стали ведущие мастера искусств не только Татарстана, но и других регионов России. Своим опытом и знаниями с новыми участниками поделятся – лауреат премии Правительства РФ в области культуры, заслуженный деятель искусств РТ и Республики Крым, генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов, заслуженный артист Татарстана и Республики Крым, режиссер-постановщик Дмитрий Платонов, заслуженный работник культуры РТ Лилия Багаутдинова, лауреат всероссийских и международных конкурсов Владимир Шнитко и бизнес-тренер Дина Арзамасцева.

«Прекрасное место и чудесная компания из молодежи, в окружении чарующей панорамы сосен и реки Волга. Вот так и складывается креативная обстановка, обеспечивающая рождение новых оригинальных идей и номеров. Именно здесь в течение трех дней и соединятся разум, тело и искусство. Я думаю это то, что нужно каждому, чтобы в будущем сделать рабочую профессию популярной и востребованной», – считает заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Обращаясь к участникам руководитель проекта Айдар Гайнутдинов отметил, что подобные встречи проходят уже в пятый раз. «Мы благодарим Раиса Татарстана Рустама Минниханова, при поддержке которого проводится фестиваль и которому небезразлична творческая судьба нашей молодежи», – рассказал он.

По словам руководителя, помимо мастер-классов и тренингов, в завершающий день пройдет торжественное закрытие слета с вручением сертификатов о прохождении курса обучения в рамках подготовки к фестивалю «Наше время – Безнең заман».