«Любовь к родине»: В Казани прошла традиционная акция «Знамя - символ Победы»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Традиционная акция «Знамя – символ Победы», приуроченная к празднованию 79 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошла сегодня в национальном музее Татарстана. Знамя 280-го артиллерийского полка 146 стрелковой дивизии, сформированной на территории Татарской АССР и участвовавшей в штурме Берлина, вынесли в экспозицию музея в сопровождении почётного караула.

«Это знаковое для Национального музея событие, как вынос Моабитских тетрадей Джалиля. Они оба уникальны, проходят только в Национальном музее Республики Татарстан. Наш долг – хранить эти реликвии и рассказывать о них людям, особенно молодым. Нам важно, чтобы эти события были наполнены смыслом, ведь знакомство с историей Мусы Джалиля и знаменем, дошедшим до Берлина – это и есть любовь к Родине», – заявила генеральный директор музея Алиса Вяткина.

Как отметила замгендиректора по научно-исследовательской работе национального музея Татарстана Светлана Измайлова, данная акция зародилась ещё в 70-х годах прошлого столетия и ежегодно проводится до сих пор.

«К сожалению, сейчас осталось мало ветеранов Великой Отечественной войны, но сейчас нас больше посещают дети войны, которые рассказывают о тяготах и горестях тех дней и одновременно вспоминают день победы. И возможность прикоснуться к реликвиям тех дней – неоценима», – заявила Измайлова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Знамя вынес почетный караул из воспитанников Казанской кадетской школы имени Бориса Кузнецова под звуки марша в исполнении военного оркестра. Сразу после выноса знамени оркестр исполнил гимны России и Татарстана.

В мероприятии также приняли участие артисты театра Камала и учащиеся школ Казани, которые зачитали письма Фатиха Карима из фондов Национального музея. Он писал своим дочерям с фронта. Домой поэт-фронтовик не вернулся: он погиб в феврале 1945 года.

Завершилось мероприятие специальной лекцией про уроженца Татарстана, защитника Брестской крепости майора Петра Гаврилова, которую подготовил к мероприятию руководитель отдела научной реконструкции музея Владислав Хабаров.