«Любовь к Родине – патриотизм»: ветераны в ДОСААФ обсудили, как праздновать юбилей Победы

Сегодня в ДОСААФ РТ состоялся пленум комитета ветеранов Республиканской общественной организации ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов Республики Татарстан». На повестке дня были вопросы подготовки ветеранских организаций ко встрече 80-летия Великой Победы.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Обсудили также вопросы взаимодействия ветеранских организаций с местными органами власти в целях повышения качества патриотической работы с подрастающим поколением.

«Наш пленум проходит в памятную дату – в День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Сегодня в зале сидят люди, которые участвовали в ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской АЭС», – начал выступление председатель «Союза ветеранов Республики Татарстан» Александр Бородин.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Ветераны обсудили, как достойно встретить 80-летие со Дня победы в Великой Отечественной войне.

«Сегодняшняя обстановка очень напряженная. Обострилась обстановка на Ближнем Востоке, третий год идет специальная военная операция. Задачи по денацификации Украины еще актуальны, мы противостоим коллективному Западу. Но все это только сплотило нас, патриоты России, независимо от возраста, помогают друг другу чем могут», – поделился Александр Бородин.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Старейшая ветеранская организация Татарстана, объединяющая 40 местных организаций и насчитывающая свыше 100 тысяч участников, сейчас держит курс на просвещение и патриотическую подготовку молодежи.

«Молодежь должна усвоить, что любовь к Родине – это патриотизм, а защита Родины – это долг», – поделился Александр Бородин.