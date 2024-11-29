Любовь к манго: какие оранжевые фрукты и овощи выбирают жители Казани

С наступлением холодов и сезона простуд россияне начинают укреплять иммунитет полезными продуктами. Традиционно в этот список входят цитрусовые, богатые витамином С: лимоны, апельсины, мандарины и другие. Кроме того, в пасмурную осеннюю пору особенно хочется ярких красок, поэтому многие предпочитают фрукты и овощи разнообразной цветовой гаммы. Представители сервиса «Пятёрочка Доставка» изучили данные о продажах, чтобы узнать, какие оранжевые, красные и желтые фрукты и овощи больше всего предпочитают россияне.

В рейтинг «осенних» фруктов и овощей попали апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны, манго, хурма, облепиха, нектарины, маракуйя, папайя, кукуруза, тыква, морковь и сладкий перец (красный и желтый).

Топ рейтинга в этом году заняла морковь: именно ее россияне заказывали чаще всего, а доля моркови среди оранжевых овощей и фруктов составила 40%. Вторым по популярности стал мандарин: с сентября по ноябрь его заказали более полумиллиона раз, а его доля составила почти четверть. Лимон — еще один востребованный у россиян цитрус, за ним следуют апельсины, манго, красный и желтый сладкий перец, а также хурма. Замыкает «оранжевый» рейтинг облепиха. Причем больше всего ее любят москвичи — на них пришлось больше половины всей заказанной облепихи (65%); а также жители Центрального региона и Приволжья. При этом в Сибири, Северо-Западном регионе и на Дальнем Востоке она оказалась не так любима.

Любимым сортом хурмы у россиян стал «шоколадный королек»: сладкая, сочная хурма почти без вязкости — этот сорт выбирают в каждом пятом случае. Также особое место на столе в осенний сезон занимает тыква. С большим отрывом любимый сорт россиян — «баттернат»: небольшой плод вытянутой формы с тонкой кожицей и орехово-мускатным привкусом. В эту осень более половины всей заказанной с доставкой тыквы было именно этого сорта.

В прошлом году вкусы россиян незначительно отличались. Так, сладкий перец был более востребован, чем апельсины, а манго был не таким популярным фруктом, как в этом году, заняв 7-е место в списке предпочтений (против 5-го места в 2024 году).

Самые активные любители ярких фруктов и овощей живут в Москве, где за исследуемые периоды был сделан почти каждый третий заказ с этими позициями, Санкт-Петербурге (почти каждый пятый), Казани и Екатеринбурге. Наиболее равнодушны к желтым, красным и оранжевым продуктам оказались жители Сибири, Дальнего Востока и Севера (менее 1%).

При этом в столице из фруктов больше всего предпочитают лимоны, богатые витамином С: больше половины всех цитрусовых приходилось на этот фрукт. В Екатеринбурге и Казани —манго, известные своим сладким тропическим вкусом и высоким содержанием витаминов группы В, С, А, Е, магния и кальция. А жители Владивостока в холодный сезон запасаются мандаринами, в которых содержится много антиоксидантов, противопростудных эфирных масел и почти половина суточной нормы витамина С.

«Фрукты и овощи — одна из самых распространенных категорий продуктов, которые россияне предпочитают заказывать на дом. Обычно многие покупают их сразу килограммами, и приходится самому нести тяжелые сумки. А если заказать с доставкой, курьер привезет их за полчаса и не придется ходить по магазинам», — отметили представители сервиса.