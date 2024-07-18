Любовь к Казани и фанатам клуба: все о новой форме «Рубина» на новый сезон

«Рубин» по аналогии с остальными клубами РПЛ презентовал новые комплекты игровой формы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Домашний комплект формы «Рубина» пропитан любовью к родному краю

В преддверии старта очередного сезона чемпионата России казанский «Рубин» по аналогии с остальными клубами РПЛ презентовал новые комплекты игровой формы. Мероприятие прошло в одном из зданий «Казаньоргсинтеза». В презентации приняли участие главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов, президент клуба Марат Сафиуллин, а также четверо футболистов казанской команды: Валентин Вада, Александар Йокич, Руслан Безруков и Артур Нигматуллин.

Роль продемонстрировать все концептуальные тонкости домашнего рубинового комплекта формы взял на себя полузащитник Руслан Безруков. Исходя из презентации, стало понятно, что форма полностью посвящена Казани и Татарстану. Форма в традиционных ярко-бордовых цветах на лицевой части покрыта изображениями главных достопримечательностей города. Среди них Спасская башня Казанского Кремля и мечеть «Кул Шариф», Благовещенский собор, памятник Мусе Джалилю и другие.

Роль продемонстрировать все концептуальные тонкости домашнего рубинового комплекта формы взял на себя полузащитник Руслан Безруков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Хочется отметить, что особого внимания на форме заслуживает воротник в форме буквы V. Он окрашен в цвета флага Республики Татарстан. Также на внутренней части воротника размещена цитата гимна региона: «Республика минем – Татарстан».

Гостевой комплект формы отдает дань благодарности преданным болельщикам «Рубина»

Если домашний комплект формы символизирует любовь к родному краю, то гостевой вариант отображает благодарность «Рубина» по отношению к собственным болельщикам.

По ходу прошлого сезона именно зеленый вариант формы стал в каком-то смысле счастливым для казанского клуба. Поэтому символично, что светло-зеленый комплект отождествляет любовь команды к собственным фанатам.

По ходу прошлого сезона именно зеленый вариант формы стал в каком-то смысле счастливым для казанского клуба Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Интересно, что признание к болельщикам дизайнеры формы «Рубина» показали не только в виде лирической словесной задумки, но и реализовали ее в действии. В зеленом градиенте формы вшиты имена и фамилии всех болельщиков, которые поддерживали команду на протяжении последних пяти лет, стабильно покупая абонементы на домашние матчи.

«Мы – «Рубин», нас не остановить», – написано на внутренней части воротника. Это цитата одного из самых популярных скандирований на фанатской трибуне клуба.

Альтернативная белая форма символизирует международные спортивные успехи «Рубина»

Традиционно к созданию третьего комплекта игровой формы «Рубин» старается подойти нестандартно. В этом году дизайнеры особенно напряглись и смогли в одной белой футболке уместить спортивные успехи клуба на международной арене.

За годы выступления в Европе «Рубин» забил 101 гол. Самый ранний был забит на 2-й минуте, а самый поздний — на 112-й. Все забитые мячи зашифрованы в абстрактном графике в виде таймлайна на обеих сторонах футболки.

В этом году дизайнеры особенно напряглись и смогли в одной белой футболке уместить спортивные успехи клуба на международной арене Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Каждой минуте матча отведен отдельный вертикальный сектор: если на этой минуте забивались мячи, то сектор окрашен в зеленый или красный цвет – в зависимости от того, где был забит мяч – дома или на выезде.

Отметим, что белый цвет также относит болельщикам к историческому контексту республики, ведь это прямая отсылка к Казанскому Кремлю.

Фанаты «Рубина» уже могут заказать три комплекта формы «Рубина» на официальном сайте футбольного клуба. Их стоимость по отдельности – 6 990 рублей. Но, как сообщают в пресс-службе «Рубина», реплики формы будут стоить в магазинах в 1,5-2 раза дешевле.