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Любовь к Казани и фанатам клуба: все о новой форме «Рубина» на новый сезон
Казанский «Рубин» в одном из зданий «Казаньоргсинтеза» представил три комплекта формы на предстоящий сезон чемпионата России, который стартует уже на этих выходных. О деталях новой формы и концепции комплектов читайте в материале «ТИ-Спорт».
Домашний комплект формы «Рубина» пропитан любовью к родному краю
В преддверии старта очередного сезона чемпионата России казанский «Рубин» по аналогии с остальными клубами РПЛ презентовал новые комплекты игровой формы. Мероприятие прошло в одном из зданий «Казаньоргсинтеза». В презентации приняли участие главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов, президент клуба Марат Сафиуллин, а также четверо футболистов казанской команды: Валентин Вада, Александар Йокич, Руслан Безруков и Артур Нигматуллин.
Роль продемонстрировать все концептуальные тонкости домашнего рубинового комплекта формы взял на себя полузащитник Руслан Безруков. Исходя из презентации, стало понятно, что форма полностью посвящена Казани и Татарстану. Форма в традиционных ярко-бордовых цветах на лицевой части покрыта изображениями главных достопримечательностей города. Среди них Спасская башня Казанского Кремля и мечеть «Кул Шариф», Благовещенский собор, памятник Мусе Джалилю и другие.
Хочется отметить, что особого внимания на форме заслуживает воротник в форме буквы V. Он окрашен в цвета флага Республики Татарстан. Также на внутренней части воротника размещена цитата гимна региона: «Республика минем – Татарстан».
Гостевой комплект формы отдает дань благодарности преданным болельщикам «Рубина»
Если домашний комплект формы символизирует любовь к родному краю, то гостевой вариант отображает благодарность «Рубина» по отношению к собственным болельщикам.
По ходу прошлого сезона именно зеленый вариант формы стал в каком-то смысле счастливым для казанского клуба. Поэтому символично, что светло-зеленый комплект отождествляет любовь команды к собственным фанатам.
Интересно, что признание к болельщикам дизайнеры формы «Рубина» показали не только в виде лирической словесной задумки, но и реализовали ее в действии. В зеленом градиенте формы вшиты имена и фамилии всех болельщиков, которые поддерживали команду на протяжении последних пяти лет, стабильно покупая абонементы на домашние матчи.
«Мы – «Рубин», нас не остановить», – написано на внутренней части воротника. Это цитата одного из самых популярных скандирований на фанатской трибуне клуба.
Альтернативная белая форма символизирует международные спортивные успехи «Рубина»
Традиционно к созданию третьего комплекта игровой формы «Рубин» старается подойти нестандартно. В этом году дизайнеры особенно напряглись и смогли в одной белой футболке уместить спортивные успехи клуба на международной арене.
За годы выступления в Европе «Рубин» забил 101 гол. Самый ранний был забит на 2-й минуте, а самый поздний — на 112-й. Все забитые мячи зашифрованы в абстрактном графике в виде таймлайна на обеих сторонах футболки.
Каждой минуте матча отведен отдельный вертикальный сектор: если на этой минуте забивались мячи, то сектор окрашен в зеленый или красный цвет – в зависимости от того, где был забит мяч – дома или на выезде.
Отметим, что белый цвет также относит болельщикам к историческому контексту республики, ведь это прямая отсылка к Казанскому Кремлю.
Фанаты «Рубина» уже могут заказать три комплекта формы «Рубина» на официальном сайте футбольного клуба. Их стоимость по отдельности – 6 990 рублей. Но, как сообщают в пресс-службе «Рубина», реплики формы будут стоить в магазинах в 1,5-2 раза дешевле.
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