Любовь Аксенова в Казани: «Happy end — это главное настроение нашего фильма»

По сюжету Яна и Илья познакомились во время реабилитации. По правилам им нужно держаться подальше друг от друга, если они хотят оставаться трезвыми. Но чувства, вспыхнувшие между ними, не дают им этого сделать. Они срывались, расставались, искали счастье с другими, но чем дальше убегали от любви, тем больше их тянуло друг к другу. История, которую Илья и Яна проживут в фильме, позволит им наконец-то выбраться из замкнутого круга, даст шанс на выздоровление и подарит надежду на хеппи-энд.



«Сериал „Бывшие“ — это история про людей, которая глубоко затронула души и повлияла на многих зрителей. Это то, что, по моему мнению, останется с нами на всю жизнь. Я безумно люблю своего персонажа, героиня всегда будет находиться в моем сердце. Вместе с ней мы прошли многое. Главное, что сложилось в сериале, — это крепкая история человеческих взаимоотношений, где-то юмор, а где-то непредвиденные повороты жизни. Я думаю, предстоящий фильм вновь встряхнет у зрителя тот огонек и он насладится завершающей точкой этой большой замечательной, а где-то грустной истории. Решение показать заключение на широком прокате было самое верное», — считает она.



Исполнительница роли Яны Любовь Аксенова призналась, что с нетерпением ждет, когда фильм выйдет на экраны всей страны и зрители смогут прожить заключительный этап большой истории вместе с ней.



«Happy end — это главное настроение нашего фильма. Все должно заканчиваться позитивно.

Я знаю точно, что, пожалуй, главный вопрос, который ставился на протяжении всего сериала и фильма, — „кто тебе сможет помочь, если не ты сам?“ Наверное, здесь и раскроется ответ для нас всех», — пояснила суть фильма она.



Актриса поделилась, что каждый приезд на съемочную площадку становился для нее праздником.

«Каждый день с Денисом Шведовым с ночи до утра учили сценарий, это сложно. Мы почти не ели, не спали», — добавила она. По ее словам, актерский состав повзрослел вместе со своими персонажами.



Она подчеркнула, что криминальная линия всегда была одной из основных конфликтов сюжета.

«Такая система продолжалась на протяжении трех сезонов. Борьба происходила на протяжении всего времени. Все мы это видели и переживали за исход событий. В фильме зритель сможет наконец увидеть красивую, завершающую концовку», — пояснила она.







Любовь, воплотившая на экране наркоманку и алкоголичку, отметила, что всегда ощущала грань между ролью и жизнью. «В какой-то степени для актера такая роль — это уже почет. Он играет то, что никогда в своей жизни не переживал, и те ощущения, которые никогда не испытывал. Моя героиня не глупый человек, но не может по-другому уйти от реальности. Приходилось ошеломлять необычным поведением, скандальными выходками. В общем, Яна эпатировала как могла, передавала чувства и эмоции в полной мере», — уверена актриса.



По ее словам, сюжет фильма воспринимается как личная развязка отношений, и это не только про зависимость.

На экране перед зрителем представлены два человека, которые стали веществом друг для друга. Они вместе хотят избавиться от этой навязчивой потребности, выжить и спасти окружающих, объяснила она.



Кроме того, Аксенова рассказала, почему приехала на премьеру именно в Казань.



«Мы постарались сделать премьеру не только в Москве. Выделили специально город Казань, чтобы поприветствовать наших зрителей лично. Было бы у нас больше возможностей, мы бы обязательно явились во все города России, чтобы всем сказать спасибо, за то, что наш зритель любит и смотрит.

Мы о вас помним и стараемся заботиться о внимании. Казань, она прекрасна!» — заключила она.

Фотографии предоставлены кинотеатром «Синема 5»