«Люблю трофеи и страсть»: Галиев раскрыл причины ухода из «Динамо» в «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев в интервью «Татар-информу» объяснил, почему решил уйти из московского «Динамо» и вернуться в «Ак Барс». По его словам, команда Олега Знарка делает ставку на победу в Кубке Гагарина, а «Динамо» делает акцент на молодежь.

Напомним, что Станислав Галиев уже выступал за «Ак Барс» и стал лучшим снайпером плей-офф 2018-го года, который завершился третьим Кубком Гагарина в истории казанского клуба.

«Во-первых, «Ак Барс» проявлял сильный интерес. Пять лет назад я знал, что эта команда претендует на кубки. Люблю играть там, где есть шанс выигрывать трофеи, есть страсть. В «Динамо» у нас тоже была хорошая команда. Просто акцент сделали на молодежь, а я не считаю себя молодым – 30 лет уже.

Я говорил, что хочу играть в Москве? Там свои ситуации были. В плане быта в Москве хорошо. Там семья, бабушки, дедушки есть у моего сына. Но в плане хоккея что-то не то было в Москве. Есть с чем сравнивать», - заявил Галиев нашему корреспонденту.

Также нападающий назвал причины поражения «Динамо» в серии плей-офф с ЦСКА со счетом 0-4.

«В четвертой игре, мы вели 3:0, могли сократить отрыв в серии. Может, потом где-то повезло бы нам. Не знаю, что стало. Прямо расклеились, тяжело морально, когда одна за другой залетают шайбы», - заявил Галиев.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию большого интервью со Станиславом Галиевым.