«Люблю делать неожиданные подарки»: боец Медведь удивил семью возвращением с СВО

Фото: Фаузия Нургалимова

В третий раз из зоны спецоперации на побывку в Мамадыш приехал военнослужащий Рустам Ахметшин с позывным Медведь. О своем очередном отпуске мужчина никому не сказал, а с дороги сразу зашел на работу к своей супруге, где сделал приятный сюрприз любимой женщине и 5-летней дочери.

«Люблю делать такие неожиданные подарки. Особенно скучаю по доченьке. Вспоминая о ней, мне становится так тепло и хорошо на душе», — говорит Медведь.

Как оказалось, Эмилия любит мультфильм «Маша и Медведь». Хоть она и не Маша, но с папой Медведем ей так же хорошо, как и любимице публики из этого мультика.

«Стараемся ей не говорить, где я на самом деле нахожусь, боимся травмировать детскую психику» , — признается Медведь. На вопрос, откуда появился такой позывной, командир отделения мотострелковой роты ответил так: «Еще до СВО, когда работал в колбасном цехе оператором, меня коллеги называли медведем за мое телосложение. Поэтому, когда встал вопрос, какой позывной взять, я без долгих раздумий оставил его».

Недавно Медведь побывал и у главы района Анатолия Иванова, где получил не только денежную помощь, продовольственный пакет и теплую форму одежды, но и ключи от автомобиля ВАЗ-2114.

Рустам за рулем этого транспортного средства на днях уехал в зону СВО вместе со своим сослуживцем с позывным Слесарь. Мужчины до СВО не были знакомы, хоть и жили в одном городе, а на поле боя стали закадычными друзьями. В мотострелковой роте, где они воюют, из Мамадышского района других земляков нет. Поэтому и в бою, и в затишье сослуживцы друг для друга являются особенной опорой.

В отпуске Медведь проводил много времени с семьей, близкими и родными, также старался набрать как можно больше всего необходимого для поездки в зону СВО.

«Там нужно всё: бойцы рады и одежде, и еде, и бритвенным станкам: всему, что идет из тыла. Спасибо тем, кто не покладая рук помогает нам, мы ощущаем их заботу и тепло. Это для нас очень важно», — признается Медведь. А еще он с собой взял как оберег молитву, которую еще много лет назад для него написала бабушка.

Рустам Ахметшин награжден медалью «За воинскую доблесть».

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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