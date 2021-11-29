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Ру Тат
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Происшествия
29 ноября 2021  16:26
Полина Шевчук

Любителя «глухой» тонировки из Челнов отправили на 10 суток за решетку

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В Набережных Челнах автоинспекторы остановили затонированный Nissan, за рулем которого был 24-летний водитель.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, при проверке документов выяснилось, что юношу уже штрафовали за чрезмерную тонировку авто. Но мужчина не стал снимать пленку и продолжил ездить с затемненными стеклами.

В связи с повторным нарушением молодого человека отправили под арест на 10 суток.

Всего с начала 2021 года к административной ответственности привлечено более 13 тысяч водителей, нарушивших правила тонировки.

 

#тонированные автомобили #ГИБДД РТ
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