Любительские театры Татарстана побывали на лаборатории в Казанском ТЮЗе

Представители нескольких любительских театров из районов Татарстана приняли участие в творческих лабораториях в Казанском ТЮЗе. Профессиональные театральные тренинги стартовали 16 марта в рамках XXIII Межрегионального фестиваля-конкурса театральных коллективов «Идел-йорт» имени Закирова и межрегионального смотра-конкурса детско-юношеских театральных коллективов «Иделкәем & Кариев варислары».

«В основном к нам приехали режиссеры и руководители коллективов, но было и несколько актеров – всего 80 человек. На площадке ТЮЗа Казани лаборатория проходила только один день», – пояснили «Татар-информу» в пресс-службе театра.

Фото: предоставлено Казанским ТЮЗом

Для участников конкурсов провели мастер-классы и лекции ведущие специалисты Казанского ТЮЗа. Педагог-организатор Юрий Блинов, например, прочел лекцию «Сторителлинг в театре», режиссер и артистка Лилия Ахметзянова – лекцию «Режиссура. Мысль, материал, решение». Заслуженный артист Татарстана Павел Густов провел тренинг «Развитие актерского внимания и фантазии», а главный режиссер театра Радион Букаев выступил с лекцией «Театр в современном мире».

Фото: предоставлено Казанским ТЮЗом

По завершении обучающей программы участники посмотрели спектакль «Иваново детство» по мотивам одноименного фильма Тарковского и повести Владимира Богомолова «Иван».

Театральные лаборатории XXIII Межрегионального фестиваля-конкурса театральных коллективов «Идел-йорт» имени Закирова и межрегионального смотра-конкурса детско-юношеских театральных коллективов «Иделкәем & Кариев варислары» в целом охватили 170 сотрудников любительских театров. Они являются делегатами от Ютазинского, Бавлинского, Тукаевского, Мамадышского, Актанышского, Мензелинского, Елабужского, Спасского, Нурлатского, Черемшанского, Аксубаевского, Алексеевского районов.

Помимо Казанского ТЮЗа первые творческие лаборатории этого года прошли также в Набережночелнинском государственном татарском драматическом театре.