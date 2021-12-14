Любители скандинавской ходьбы отправятся на экскурсию по Русско-Немецкой Швейцарии

Первое мероприятие в рамках зимней программы на реке Казанке пройдет для любителей активного образа жизни 17 декабря. Сканди-треккинг и экскурсия состоятся на территории Русско-Немецкой Швейцарии. Об этом сообщает в соцсетях аккаунта «Стратегия развития Казанки».

«Участников ждет активная двухчасовая прогулка по территории леса со скандинавскими палками, а также экскурсия от активистов „Защиты Казанской Швейцарии“, где желающие смогут больше узнать о природе территории. С собой нужно взять перекус, палки для скандинавской ходьбы и теплые вещи», — сказано в сообщении.

Прогулку организует Дирекция парков и скверов Казани. Мероприятие стартует в 11 часов утра и продлится до 13 часов дня. Старт и финиш запланирован под мостом Миллениум, на въезде на парковку у экстрим-парка «Урам».

«Протяженность маршрута составит около четырех километров. К участию приглашаются все желающие, независимо от возраста. Маршрут будет достаточно легким и подойдет даже для начинающих. Мы совместим сканди-треккинг с интересными экскурсиями. Планируем захватить все знаменательные места „Русско-Немецкой Швейцарии“ — родник, купель, расписанную граффити бетонку и тоннель под железной дорогой», — сообщил разработчик маршрута, экоактивист Тимур Ескараев.

Предполагается, что экскурсию проведет он сам и казанский биолог Антон Бортяков. Это будет первая тестовая вылазка. Возможно, в будущем такие прогулки станут доброй традицией.