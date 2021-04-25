Балет «Шурале» в постановке Казанского театра оперы и балета покажут в разных точках земного шара. В день рождения Габдуллы Тукая, 26 апреля, постановка в записи канала Mezzo будет транслироваться в российских центрах науки и культуры (русских домах), сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
Перед началом трансляции зрителей поприветствуют руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и Президент Татарстана Рустам Минниханов.
Ранее европейский телеканал уже транслировал постановки татарстанских артистов: балет «Золотая Орда» (либретто Рената Хариса, музыка — Резеды Ахияровой) и оперу «Джалиль» (либретто Ахмета Файзи, музыка Назиба Жиганова). А в июле 2013 года Mezzo показал Европе гала-концерт фестиваля «Шаляпин. Нуриев. Казань». Трансляция велась из Татарского театра оперы и балета.
Предстоящее событие приурочено к 135-летию со дня рождения великого татарского поэта. Также Президент Татарстана Рустам Минниханов запустил флешмоб «Мы читаем Тукая — Без Тукайны укыйбыз», в котором приняли участие известные журналисты, актеры, ведущие, блогеры и многие другие россияне, интересующиеся творчеством Габдуллы Тукая.
- Наука
- Общество
- Политика
- Культура
- В мире
- Транспорт
- Религия
- Экономика
- Спорт
- Происшествия
- Сельское хозяйство
- Здоровье
- Технологии
- Экология
- Шоу-бизнес
- Официальная хроника
© 2021 Филиал АО «Татмедиа»
ИА «Татар-информ»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Любители балета по всему миру смогут увидеть «Шурале» в день рождения Тукая
Балет «Шурале» в постановке Казанского театра оперы и балета покажут в разных точках земного шара. В день рождения Габдуллы Тукая, 26 апреля, постановка в записи канала Mezzo будет транслироваться в российских центрах науки и культуры (русских домах), сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.