Любители автотуризма соберутся в Елабуге на фестивале «Vanlifefest Симфония»

Андрей Горностаев

С 29 июня по 2 июля в исторической части города Елабуги пройдет Летний фестиваль автотуризма «Vanlifefest Симфония 2023». Организаторы ждут участия более 200 экипажей автодомов. Участники фестиваля расположатся в исторической части города на берегу реки Тоймы.

Российских автопутешественников ждет не только экскурсия по музеям, но и и насыщенная музыкальная программа, поскольку «Vanlifefest Симфония» пройдет одновременно с V Международным музыкальным фестивалем Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге».

По словам организаторов, любителей активного отдыха становится все больше, все чаще люди выезжают семьями с маленькими детьми, все больше людей пенсионного возраста можно увидеть среди автопутешественников.

«В последнее время автотуризм набирает популярность, за два-три года количество владельцев автодомов увеличилось в 4-5 раз. Возможно, сказались внешние ограничения в связи с экономической обстановкой. Сейчас очень удачное время попрощаться с диваном и совершить свое первое путешествие, сделать традицией – раз в квартал совершить поездку, посмотреть свою страну, увидеть живописные локации, узнать историю районов», – отмечает руководитель Татарстанской Ассоциации развития караванинга и автотуризма Андрей Горностаев.

Организаторы уверены, что мероприятие станет интересным не только самим участникам, но и познавательным для любого горожанина, который может прийти, к примеру, на выставку автодомов, которая проводится в рамках этого фестиваля. Каждый из них – полет инженерной мысли владельца.

«Фестиваль задуман не только для активно путешествующих и умудренных опытом туристов, для которых, как иногда говорят, „100 км не крюк“, но и для рядовых граждан, для широких слоев населения. Мы убеждены, что любой человек в той или иной мере интересуется путешествиями, ведь это всегда новое, неизведанное, что делает нашу жизнь разнообразной, мотивирует на рост, развитие, познание. Наша целевая группа это, прежде всего, семьи, молодые и с опытом, с детьми и без детей. Это компании молодых людей и пожилые пары. Это увлеченные темой предприниматели и группы, сообщества по интересам. Можно смело сказать, что наш фестиваль открыт для любого человека с добрыми помыслами и благожелательными намерениями. И, пожалуй, в открытости фестиваля его главная отличительная особенность и ценность. Участники фестиваля — бывалые путешественники и начинающие автотуристы — могут на своем примере рассказать и показать все прелести и трудности такого вида отдыха, показать всем заинтересованным новичкам, что это доступно, безопасно, комфортно, интересно. И кто знает, может быть в следующий такой фестиваль уже новички сами станут участниками и, собравшись у вечернего костра вместе с бывалыми автотуристами, будут делиться впечатлениями о своем путешествии», — рассказывает Андрей Горностаев.

Мероприятие пройдет при поддержке Государственного комитета Республики Татарстан по туризму, Министерства культуры РТ, Елабужского района и Елабужского государственного музея-заповедника.

Фото: Татарстанская Ассоциация развития караванинга и автотуризма.