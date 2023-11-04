«Любите семью и малую Родину»: в лагере Зеленодольска отметили День народного единства

Участники смены в зеленодольском детском лагере «Мирас – Наследие» отметили День народного единства. Поздравить ребят прибыли первый замминистра культуры РТ Юлия Адгамова и замминистра по делам молодежи РТ Денис Лулаков.

Перед началом концерта гости осмотрели территорию лагеря, познакомились с его работой. Здесь ребята полностью погружаются в творчество и знакомятся с культурой разных народов нашей республики, например занимаются в гончарной мастерской, посещают кулинарные мастер-классы, работают в медиацентре, изучают роспись по ткани и многое другое.

Во время концерта Юлия Адгамова спросила у ребят, что для них является смыслом жизни: кто-то ответил «мама», кто-то – «футбол», потому что любит свое хобби, а самым частым ответом стала «Родина».

Замглавы Минкульта РТ пожелала участникам смены ценить смысл жизни. В каждом из нас есть что-то общее, то, что нас объединяет, именно в этом кроется смысл праздника, уверена она.

«Помните о том, что мы все вместе! Ребята, вы большие молодцы, вы вместе поете гимн страны, знаете историю, я горжусь вами! Любите свою семью и свою малую Родину!» — пожелал ребятам Денис Лулаков.

Гостям и ребятам представили насыщенную концертную программу, где выступили участники осенней смены, показали свои таланты, а в завершение представили главное слово сегодняшнего праздника — единство.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, каждый ребенок создал свою уникальную букву: кто-то слепил ее в гончарной мастерской, а кто-то сплел из косички.

Раис Татарстана Рустам Минниханов, поздравляя жителей РТ с Днем народного единства и предстоящим Днем Конституции РТ, назвал республику примером мира и согласия между представителями разных национальностей и конфессий.

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении руководителю Татарстана отметил, что «великая история России, ее мощь, достоинство и государственность созидались многими поколениями наших предков, их стойкостью и мужеством, самоотверженным, подвижническим трудом».