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«Любите семью и малую Родину»: в лагере Зеленодольска отметили День народного единства
Участники смены в зеленодольском детском лагере «Мирас – Наследие» отметили День народного единства. Поздравить ребят прибыли первый замминистра культуры РТ Юлия Адгамова и замминистра по делам молодежи РТ Денис Лулаков.
Перед началом концерта гости осмотрели территорию лагеря, познакомились с его работой. Здесь ребята полностью погружаются в творчество и знакомятся с культурой разных народов нашей республики, например занимаются в гончарной мастерской, посещают кулинарные мастер-классы, работают в медиацентре, изучают роспись по ткани и многое другое.
Во время концерта Юлия Адгамова спросила у ребят, что для них является смыслом жизни: кто-то ответил «мама», кто-то – «футбол», потому что любит свое хобби, а самым частым ответом стала «Родина».
Замглавы Минкульта РТ пожелала участникам смены ценить смысл жизни. В каждом из нас есть что-то общее, то, что нас объединяет, именно в этом кроется смысл праздника, уверена она.
«Помните о том, что мы все вместе! Ребята, вы большие молодцы, вы вместе поете гимн страны, знаете историю, я горжусь вами! Любите свою семью и свою малую Родину!» — пожелал ребятам Денис Лулаков.
Гостям и ребятам представили насыщенную концертную программу, где выступили участники осенней смены, показали свои таланты, а в завершение представили главное слово сегодняшнего праздника — единство.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, каждый ребенок создал свою уникальную букву: кто-то слепил ее в гончарной мастерской, а кто-то сплел из косички.
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.
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