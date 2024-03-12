«Любит проводить время в своем огороде»: Нагуманов поздравил труженицу тыла со 100-летием

Труженица тыла из села Старое Суркино Альметьевского района Унеслу Сатыбалова перешагнула 100-летний возраст. В гости к имениннице приехал глава района Тимур Нагуманов.

Он выразил слова благодарности и уважения за преданность, стойкость и верность идеалам, а также вручил памятные подарки и поздравители адреса от Президента РФ Владимира Путина и Раиса РТ Рустама Минниханова. Юбиляра также поздравили ее односельчане и местные артисты.

Тимур Нагуманов пожелал Унеслу Сатыбаловой крепкого здоровья, долгих лет жизни и встретить свой следующий юбилей в полном здравии и в хорошем расположении духа. Несмотря на почтенный возраст, женщина остается активной и участвует в культурных мероприятиях, чтит традиции и продолжает любить проводить время в своем огороде.

«Мы желаем, конечно, чтобы и в следующий юбилей у нас была возможность поздравить Унеслу Сидуловну», — сказал руководитель района.

Унеслу Сатыбалова родилась 9 марта 1924 года. Окончила 4 класса, затем работала в медпункте техничкой. С 1941 года начала работать в колхозе. В сложное военное время девушке приходилось пахать, сеять, молотить, косить.

В 1942 году была мобилизована в Казань на 16-й мотостроительный завод. До 1945 года проработала на этом заводе токарем, изготавливала детали на самолеты, технику. Тут же встретила свою любовь, вышла замуж за Семена Сатыбалова. Они с мужем родили и воспитали четверых детей.

Сегодня она совместно проживает с дочерью — Розой Ильдуковой. Любимую бабушку и прабабушку заботой окружили девять внуков и 22 правнука.

Унеслу Сатыбаловой присвоено звание «Почетный гражданин» Старосуркинского сельского поселения Альметьевского района Республики Татарстан за сохранение национально-культурных традиций села, обычаев и обрядов.