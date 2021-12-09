Любимый проект Наталии Фишман-Бекмамбетовой взял премию всемирного фестиваля архитектуры

Премия всемирного фестиваля архитектуры World Architecture Festival (WFA) 2021 в категории «Городской ландшафт» присуждена проекту реконструкции набережной озера Кабан в Казани. Приятным известием в Instagram поделилась помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

«Набережная озера Кабан – один из самых любимых моих проектов. Поэтому мне всегда особенно приятно видеть, как набережная завоевывает международные награды», – призналась она в своем посте.

Концепцию преображения прибрежной зоны, напомним, разработал российско-китайский консорциум Turenscape/MAP, победивший в международном конкурсе на его разработку. Эскизный проект территории – детище бюро «Архитектурный десант». Первый участок обновленной набережной открылся летом 2018 года.

World Architecture Festival – одно из самых престижных ежегодных мероприятий в сфере архитектуры и девелопмента с традиционной церемонией награждения. Проект реконструкции набережной в Казани соперничал в категории «Городской ландшафт» с проектами из Австралии, Германии, Китая, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов и Тайваня.