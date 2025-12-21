news_header_top
Общество 21 декабря 2025 14:04

Любимый паб закрыл двери для главы Минфина Великобритании из-за роста налогов в стране

Министр финансов Великобритании Рейчел Ривс лишилась возможности посещать один из своих любимых пабов после того, как владелец заведения внес ее в «черный список» на фоне повышения налогов в стране. Об этом сообщает «ТАСС», приводя информацию газеты «The Mail on Sunday».

Владелец паба «Marsh Inn» Мартин Ноулз запретил вход не только самой Ривс, но и всем депутатам правящей Лейбористской партии. По его словам, постоянные посетители заведения поддержали такое решение.

Издание уточняет, что именно в этом пабе Ривс отмечала победу лейбористов на всеобщих выборах в июле 2024 года. Ноулз отметил, что министр сможет вернуться в паб лишь после снижения налоговой нагрузки.

Ранее аналогичную меру принял телеведущий Джереми Кларксон, закрывший доступ в свой паб для всех депутатов Лейбористской партии из-за налоговой политики правительства. Таким образом он присоединился к общенациональной кампании «Нет лейбористским членам парламента», которую запустили владельцы питейных заведений, недовольные представленным бюджетом.

#Великобритания #налоги
