Любимова: В РФ насчитывается более 5 тыс. школ искусств

В России насчитывается более 5 тыс. школ искусств. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, выступая перед участниками марафона Знание.Первые.

«В нашей стране больше 5000 детских школ искусств, и нам очень важно, чтобы эти центры, замечательные, уникальные, были качественно отремонтированы, чтобы там были новые музыкальные инструменты. Были все возможности для того, чтобы вы с самого раннего возраста занимались творчеством, получали знания», – отметила глава Минкульта РФ.

Она подчеркнула, что для страны крайне важна задача по созданию прозрачной системы социальных лифтов для молодежи в сфере искусства. Достижение этой задачи необходимо для того, чтобы любой талантливый ребенок или студент мог воплотить свой потенциал в жизнь в любом уголке РФ.

Отдельно министр остановилась на теме отечественного кинематографа. Она заверила, в Минкульте уделяется большое внимание производству семейного контента. Также ведомство тщательно отслеживает реакцию зрителей на каждый вышедший в прокат фильм.

«За пять лет мы поддержали порядка 250 дебютов. Ребята приходят к нам и, порой запинаясь, заикаясь, представляют свои первые проекты. Мы видим их спустя уже несколько лет, состоявшимися режиссерами, занятыми на долгие годы крупнейшими кинокомпаниями», – рассказала Любимова.

Марафон Знание.Первые проходил с 4 по 6 ноября.