Любимова — Путину: Сомневаемся, стоит ли вообще проводить международные конкурсы в России

С учетом новых условий Минкульт России переформатировал часть международных конкурсов, проводящихся в стране. Однако в некоторых случаях стоит вопрос о том, стоит ли вообще продолжать их проведение, заявила в беседе с Президентом РФ Владимиром Путиным глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова.

«И международные конкурсы: мы полностью переформатировали их и столкнулись с проблемой, стоит ли вообще их проводить», — объяснила она.

Тем не менее, отметила Любимова, часть проектов решено провести, несмотря на сложную международную обстановку. Так, вместе с Валерием Гергиевым и Денисом Мацуевым было принято решение о проведении конкурсов им. С. Рахманинова и Ю. Григоровича. «Приехали ребята из Англии, Франции, Германии, США, и действительно оба праздника состоялись», — подчеркнула министр.

Она рассказала также о ремонте и реставрации российских краеведческих музеев, которые вошли в национальный проект «Культура», а также модернизации библиотек, о новой премии для лучших преподавателей в области музыкального искусства, детском культурном форуме.

Особое внимание Любимова уделила вопросам работы Министерства культуры РФ с Донбассом. Так, в Луганске уже состоялась выставка «Наши традиции», творческие коллективы Донбасса посещают с гастролями российские города. Кроме того, команда Росгосцирка привезла в республики большую программу, которую посетили уже 30 тыс. человек.