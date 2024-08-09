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Культура 9 августа 2024 19:22

Любимова поздравила народную артистку РФ Зилю Сунгатуллину с днем рождения

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Министр культуры России Ольга Любимова поздравила народную артистку РФ, оперную певицу, педагога Зилю Сунгатуллину с юбилеем. 30 июля ей исполнилось 75 лет.

«Уважаемая Зиля Даяновна, искренне поздравляю вас с днем рождения! Вы покорили многие прославленные сцены. На протяжении вашей блистательной творческой карьеры вы проявили настоящую преданность избранному делу и самоотдачу, совершенствуя свои выдающиеся способности и исполняя произведения разных жанров», — говорится в правительственной телеграмме.

Отдельно министр обратила внимание на преподавательскую деятельность Сунгатуллиной — с 1998 года она является заведующей кафедрой вокального искусства Казанской консерватории.

#зиля сунгатуллина #поздравление
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