Любимова поздравила народную артистку РФ Зилю Сунгатуллину с днем рождения

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила народную артистку РФ, оперную певицу, педагога Зилю Сунгатуллину с юбилеем. 30 июля ей исполнилось 75 лет.

«Уважаемая Зиля Даяновна, искренне поздравляю вас с днем рождения! Вы покорили многие прославленные сцены. На протяжении вашей блистательной творческой карьеры вы проявили настоящую преданность избранному делу и самоотдачу, совершенствуя свои выдающиеся способности и исполняя произведения разных жанров», — говорится в правительственной телеграмме.

Отдельно министр обратила внимание на преподавательскую деятельность Сунгатуллиной — с 1998 года она является заведующей кафедрой вокального искусства Казанской консерватории.