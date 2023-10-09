Любимова о новых регионах до их воссоединения с Россией: 2 кинозала на 4 региона

На встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным глава Минкульта Ольга Любимова рассказала об интеграции новых регионов в российскую систему культуры.

Упомянула Любимова об отсутствии у жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей до их воссоединения с Россией элементарной возможности сходить в кино.

«Когда мы начали работу, на четыре региона было два работающих кинозала», — заявила министр культуры.

По ее словам, на данный момент их уже 51.

«В конце 2024 года мы в рамках национального проекта "Культура" отремонтируем 72 детских театра. Все губернаторы говорят, что такого не было не с 80-х годов, а с 60-х годов ХХ века», — подчеркнула Любимова.

Национальные проекты реализуются в России по поручению Президента РФ Владимира Путина с 2019 года.