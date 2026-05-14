Любимова назвала исторической встречу министров культуры ОИС в Казани

Министр культуры России Ольга Любимова назвала завершившееся в Казани пленарное заседание министров культуры стран Организации исламского сотрудничества важным событием для международного культурного диалога и указала на его значение для России и Татарстана.

По ее словам, подготовка к открытию года «Казань – культурная столица исламского мира» велась совместно руководством республики, города и Министерством культуры России, а программа рассчитана на весь год и включает масштабные культурные проекты.

«Впереди у нас целый год очень серьезной работы и масса мероприятий: выставок, кино, театральных фестивалей, фестивалей молодежи и исламского искусства, а также олимпиада на знание арабского языка», – сказала Любимова журналистам на пресс-подходе.

Она отметила, что дни XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» стали важной частью культурной программы. Кроме того, по ее словам, накануне участники встречи посетили новое здание театра имени Галиасгара Камала и остались под большим впечатлением.

«Для нас очень важен сегодняшний диалог. Мы более трех часов провели вместе на пленарном заседании, и особенно ценно, что ни одна страна не осталась без возможности высказать свою позицию, поделиться достижениями и обозначить существующие проблемы», – подчеркнула министр.

Любимова также добавила, что, несмотря на внешние сложности, участникам удалось провести содержательный разговор и выстроить прямой культурный диалог, что делает встречу в Казани значимым шагом по развитию отношений России и стран исламского мира.