Любимова доложила Путину о развитии реставрационного дела в России

Реставрация памятников культуры — это одно из сложнейших направлений, заявила министр культуры Ольга Любимова на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Это одно из серьёзнейших наших направлений и тяжелейших, потому что многие годы действительно в кризисном состоянии была отрасль. По реставрации мы работаем в этом направлении не только с объектами культурного наследия, но и в Госфильмофонде с плёнкой», – рассказала Любимова на встрече с главой государства.

Она также отметила нехватку реставраторов музыкальных инструментов и доложила о подготовке профессиональных кадров на базе Гнесинского училища.

«Мы заново начинаем на базе Гнесинского училища готовить этих мастеров, которые будут в состоянии отреставрировать у нас в стране, чтобы каждый раз к ремонту не вывозить эти музыкальные инструменты, здесь это реставрировать», – объяснила министр.

Любимова обратила внимание на большой объем работы по реставрации экспонатов в Государственном историческом музее.

По ее словам, возрождение ленинградской школы реставрации на базе Петергофа и Царского села составляет отдельное направление.

«Мы создаем такие крупные центры компетенций по разным направлениям в реставрации, потихонечку с отраслью работаем таким образом. Это касается и проектирования, и аттестации», – подчеркнула глава Минкульта.