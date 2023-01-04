Любимой новогодней традицией казанцев оказались встречи с родными и друзьями

В Казани наиболее популярной новогодней традицией являются встречи с родными и друзьями. Именно такой способ времяпрепровождения предпочитают 17% жителей столицы Татарстана, принявших участие в предновогоднем открытом опросе сервиса SuperJob.

При этом 15% респондентов вспомнили о таком традиционном предновогоднем деле, как украшение дома и елки. По 7% опрошенных упомянули традицию обмена подарками и праздничное застолье.

Кроме того, 6% казанцев любят загадывать желания, а 5% не мыслят праздник «без тазика оливье». Еще 5% жителей столицы РТ назвали любимым новогодним обычаем отдых.

Помимо этого, по 3% опрошенных любят ходить под Новый год в баню, запускать фейерверки, готовить праздничные блюда и смотреть новогодние фильмы.

По 1% респондентов назвали любимой новогодней традицией путешествия и встречу праздника в новых местах. Еще у 4% проводы старого года оказались неразрывно связаны с любимым игристым напитком.

Среди других традиций, о которых вспомнили казанцы, были уличные гулянья, пение, встреча Деда Мороза и Снегурочки, избавление от старых вещей и ряд других.

Стоит отметить, что живущие в Казани женщины больше любят такие традиции, как украшение дома и елки, встречи с близкими, загадывание желаний и обмен подарками, тогда как мужчины — застолье, отдых и поход в баню.

Опрос проводился с 19 по 28 декабря 2022 года, его участниками стали экономически активные горожане.