«Любим зрителя за активность»: театр Камала привезет в Челны лучшие спектакли

С 25 сентября по 1 октября в Набережных Челнах пройдут гастроли Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала. Казанские артисты представят свои постановки на сценах Дворца культуры «Энергетик» и татарского драматического театра имени Аяза Гилязова.

«Традиционные наши гастроли начинаются с Набережных Челнов, мы любим челнинского зрителя за то, что он очень активный. 25 сентября открываем традиционные гастроли во Дворце культуры „Энергетик“ со спектаклем „Матери ждут сыновей“. Это спектакль на военную тему, он рассказывает о послевоенных годах. Режиссер Фарид Бикчантаев выбрал именно эту тему. Этот спектакль больше о человеческих судьбах», – отметил первый заместитель художественного руководителя театра Ильфир Якупов во время онлайн-пресс-конференции.

В рамках гастролей челнинцы увидят и другие знаковые работы. Среди них – «Чертов тост» по пьесе Туфана Миннулина, которому в этом году исполнилось бы 90 лет, а также спектакль «Ситцевая свадьба» режиссера Айдара Заббарова.

На сцене татарского драматического театра имени Аяза Гилязова казанские артисты сыграют постановки «Неотосланные письма» молодого режиссера Аскара Галимова и «Возвращение Тукая» Айдара Заббарова.

Особое внимание уделят зрителям, не владеющим татарским языком.

«Мы привозим специальное выездное оборудование для синхронного перевода. Но, в отличие от других городов Татарстана, в Набережных Челнах меньше берут наушники: здесь очень много татароговорящих и татаропонимающих зрителей. Именно поэтому наши гастроли стали традиционными», – добавил Ильфир Якупов.

Художественный руководитель Набережночелнинского государственного татарского драматического театра Олег Киньзягулов подчеркнул, что между артистами обоих театров сложилось творческое взаимодействие и челнинцы всегда ждут приезда камаловцев с особым интересом.