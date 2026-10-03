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Общество 3 октября 2026 15:59

«Любила больше жизни»: мать четверых детей Илона Маска объявила о разрыве

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Мать четверых детей американского бизнесмена Илона Маска Шивон Зилис в соцсетях сообщила о расставании с предпринимателем.

По ее словам, они всегда были для Маска безопасным пространством – местом, где все были безмерно рады его видеть и которое всегда было полно счастья и любви, а не войны, в отличие от его в остальном воинственного существования.

Зилис отметила, что любила Маска больше самой жизни и бесконечно благодарна за детей. Она также выразила надежду, что они с Маском смогут стать отличными друзьями и партнерами по воспитанию детей.

У Маска 14 детей от четырех женщин.

#Илон Маск
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