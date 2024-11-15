Лю Цзюнь: Китай по принципу взаимного доверия продолжит сотрудничать Россией

Китай по принципу взаимного доверия будет продолжать сотрудничать Россией. Об этом заявил полномочный министр посольства КНР в РФ Лю Цзюнь на сессии «Трансграничные грузоперевозки: вызовы и горизонты возможностей», которая прошла на форуме «РОСТКИ».

«Сотрудничество Китая и России достигло исторического пика. Оно имеет перспективы и огромный потенциал. Надеемся, что наши предприятия будут ценить имеющиеся возможности и еще активнее взаимодействовать с российскими компаниями», – сказал Лю Цзюнь.

По его словам, в прошлом году товарооборот России и Китая достиг 220 млрд долларов, а за десять месяцев этого года составил уже 202 млрд долларов.

«В России мы видим большое количество китайских брендов, автомобилей и электроники. В то же время российская продукция, например сельскохозяйственная, также покоряет китайский рынок. Все больше китайских предприятий размещают свои производства в России», – подчеркнул полномочный министр.

Он добавил, что развитие российско-китайской логистики – стратегическая основа взаимодействия двух государств и важный фактор развития экономики.

«На фоне международных вызовов российско-китайское сотрудничество продолжает укрепляться. Стороны увеличивают и улучшают транспортное сообщение, упрощают трансграничные перевозки. Таким образом, обеспечивают более удобные условия взаимодействия для наших предприятий», – заключил Лю Цзюнь.