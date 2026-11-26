Лямкин в строю, Арефьев вне заявки: состав «Ак Барса» на игру с «Амуром»
«Ак Барс» объявил состав на выездной матч регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром».
Игра пройдет в Хабаровске и стартует в 12:00 мск.
Главная новость для казанцев — в строй вернулся защитник Никита Лямкин.
Он пропускал гостевую встречу с «Адмиралом» (3:0) по медицинским показаниям, и та игра стала для него первой пропущенной в сезоне.
Зато голкипер Максим Арефьев по-прежнему вне заявки — он заболел. Ворота будет защищать Тимур Билялов, его сменщиком заявлен Иван Кузнецов.
Есть и точечные изменения: Андрей Дульнев сыграет вместо Игоря Бардина, а форвард Малик Саберзянов выведен из состава.
Турнирное положение добавляет интриги: «Ак Барс» идет девятым на Востоке (31 очко после 32 матчей), а «Амур» — четвертым (34 очка после 28 игр).
Полный состав: