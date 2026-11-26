Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» объявил состав на выездной матч регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром».

Игра пройдет в Хабаровске и стартует в 12:00 мск.

Главная новость для казанцев — в строй вернулся защитник Никита Лямкин.

Он пропускал гостевую встречу с «Адмиралом» (3:0) по медицинским показаниям, и та игра стала для него первой пропущенной в сезоне.

Зато голкипер Максим Арефьев по-прежнему вне заявки — он заболел. Ворота будет защищать Тимур Билялов, его сменщиком заявлен Иван Кузнецов.

Есть и точечные изменения: Андрей Дульнев сыграет вместо Игоря Бардина, а форвард Малик Саберзянов выведен из состава.

Турнирное положение добавляет интриги: «Ак Барс» идет девятым на Востоке (31 очко после 32 матчей), а «Амур» — четвертым (34 очка после 28 игр).

Полный состав: