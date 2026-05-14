Лямкин о стычке Миллера с Радуловым: «Своего партнёра никогда в обиду не дадим»

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин объяснил, почему во втором матче против «Локомотива» атакующие действия казанцев проходили в основном через защитников. Также 96-й номер татарстанцев поделился подробностями стычки между Митчеллом Миллером и Александром Радуловым.

– Мы понимаем, что «Локомотив» достаточно низко играет. Общаемся с ребятами, объясняем, что нужно играть через защитников. Мы с Митчеллом много катаемся по синей линии, чтобы запутать нападающих. Если играть прямолинейно, то, конечно, тяжело – там ребята обученные, все знают.

– Вы сегодня побежали защищать Миллера, порез из-за той потасовки?

– Да, там чуть-чуть Саня Радулов чуть-чуть «засунул». Я старался в драку не вмешиваться, чтобы удаление не получить. Своего партнёра никогда в обиду не дадим. Плюс тем более это Митч, Саня понимал, на кого он лезет. Хотел его «выключить» из игры – не позволим, – приводит слова Лямкина пресс-служба казанского клуба.

«Ак Барс» обыграл «Локомотив» во втором матчей финала плей-офф в Ярославле (5:1). Четыре из пяти шайб были заброшены игроками обороны татарстанцев.

Следующие матчи между соперниками пройдут в Казани 15 и 17 мая.