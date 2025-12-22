Лямкин – лучший игрок недели по версии КХЛ

Фото: ak-bars.ru

КХЛ назвал лучших игроков 14‑й недели регулярного чемпионата. Никита Лямкин из «Ак Барса» стал лучшим защитником. На его счету четыре результативные передачи в трех матчах. Всего в активе 29-летнего защитника в сезоне 2025/26 – 3 шайбы и 21 передача в 29 матчах.

Также лучшим нападающим признан Антон Косолапов из «Сибири», лучшим вратарем – Никита Серебряков из «Авангарда», а лучший новичок недели – Игорь Нечаев из «Металлурга».

«Ак Барс» по итогам 39 матчей идет на втором месте с 52 очками. От лидера «Металлурга» татарстанцы отстают на пять очков.

Ближайшую встречу казанская команда проведет дома против «Трактора» 27 декабря. Начало матча – в 17:00 мск.