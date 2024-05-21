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Лямис, Этери и Ясина вошли в топ редких имен новорожденных в Казани
За неделю с 13 по 19 мая в Казани родился 381 ребенок. Из них 196 мальчиков и 185 девочек, сообщает мэрия столицы РТ.
Традиционно в исполкоме назвали самые популярные и редкие имена новорожденных, родившихся за эти дни. Так, чаще всего малыши получали имена Аяз, Амир, Радмир, Лев, Марк, Тимофей, Карим, Эмир, Мирон, Тимур, Арина, Амелия, Ясмина, София и Амина.
И наоборот, реже всего детей называли Клим, Назир, Эрик, Кави, Самуил, Лямис, Рифат, Билал, Джамаль, Владислав, девочек — Ясина, Даниэла, Тея, Фатима, Ида, Мира, Этери, Салима, Рузанна, Лея, Асия.
Самый крупный ребенок, появившийся на свет на прошлой неделе, весил 5230 граммов, а самый маленький — 1690.
Кроме того, рассказали в Управлении ЗАГС Казани, с 13 по 19 мая в Казани поженились 127 пар.
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