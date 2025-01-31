Ляля Кудерметова: «Сегодня клиенты банков работают на сохранение своих средств»

Ушедший 2024 год запомнится гражданам высокой инфляцией и дорогими кредитами, а банкирам – беспрецедентным ростом ключевой ставки. Директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка (РСХБ) Ляля Кудерметова рассказала, как в условиях внешней неопределенности банк сохраняет стабильность и какие меры поддержки предлагал аграриям республики.





Фото: пресс-служба АО «Россельхозбанк»

– Ляля Ринатовна, начало нового года традиционно время подведения итогов. С какими результатами завершил 2024 год Татарстанский филиал?

– Россельхозбанк, как и вся аграрная отрасль, успешно завершает 2024 год. Сегодня кредитный портфель РСХБ в АПК превышает 2 трлн рублей. Мы являемся опорным банком для АПК страны, предоставляем уникальные услуги и сервисы как для компаний, так и для населения: финансируем инвестпроекты, выдаем кредиты, в том числе льготные, предлагаем решения для сбережения: вклады, накопительные счета. Последние годы Банк активно развивает цифровую экосистему Свое, которая включает маркетплейс для реализации фермерской продукции Свое | Родное, площадку для размещения агротуров Свое | За городом, платформу Свое | Фермерство, где можно приобрести технику, семена, сельскохозяйственных животных и др.

Татарстанский филиал является одним из лидеров в филиальной сети Россельхозбанка. По итогам 2024 года республика занимает первые места по реализации сельской ипотеки среди регионов России. Сейчас эта программа приостановлена, но мы ждем ее возобновления. Стабильно высоким остался уровень поддержки агропредприятий республики.

– Россельхозбанк – опорный банк для агропромышленного комплекса страны. Какие меры поддержки Татарстанский филиал оказал в этом году аграриям республики?

– В целом по итогам года Татарстанский региональный филиал Россельхозбанка предоставил аграриям республики 22,6 млрд рублей. Из них порядка 80% (18,6 млрд) были выданы на льготных условиях, что на 6% выше 2023 года.

На проведение сезонно-полевых работ в Татарстане в 2024 году Банк направил 16,8 млрд рублей, из них 13 млрд выданы в рамках программы льготного кредитования.

– Все же основная мера поддержки сельхозтоваропроизводителей – это льготные кредиты, субсидирование процентной ставки. Сколько выдали в этом году льготных кредитов?

– В 2024 году мы стабильно поддерживали сельскохозяйственную отрасль, обеспечивая финансовыми ресурсами. Отмечу, что значимая поддержка была оказана малым формам хозяйствования. По итогам года доля в льготном краткосрочном кредитовании МФХ впервые составила 90%. Это значит, что Россельхозбанк стал практически единственным банком в регионе, направившим льготные средства МФХ на проведение сезонно-полевых работ.

Агропромышленные предприятия крупного бизнеса получили от Россельхозбанка 14,4 млрд рублей, предприятия категории среднего, малого и микробизнеса – 8,2 млрд рублей.

– В последнее время некоторые банки приняли решение не выдавать льготные кредиты для АПК. Какие планы на этот счет у Россельхозбанка?

– В условиях сегодняшнего дня Россельхозбанк, как опорный банк АПК, кредитовал и будет продолжать финансовую поддержку как действующим, так и новым клиентам, которые оказались в сложной ситуации, связанной с выбором финансовой структуры.

Миссия Россельхозбанка – помогать агрокомплексу, способствовать его развитию, обеспечивать продовольственную безопасность страны. Мы планируем продолжить работу по данным направлениям.

– Какие основные тренды в банковской сфере вы наблюдали в этом году?

– В этом году тренды формировали такие факторы, как высокая ключевая ставка и высокая инфляция. Сегодня клиенты – как физические, так и юридические лица – работают на сохранение своих средств. В 2024 году физлица держали на счетах в Татарстанском филиале Россельхозбанка 31 млрд рублей, юрлица – 43 млрд рублей. Общий объем привлеченных средств вырос на 51% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Россельхозбанк – один из немногих банков, кто в 2024 году активно привлекал денежные средства в китайских юанях. Благодаря этому на конец года остатки на депозитах юридических лиц выросли более чем в 2 раза и составили 38,6 млрд. рублей.

У клиентов Россельхозбанка была возможность открывать долгосрочные вклады в юанях по тарифному плану «Свой вклад». Максимальная доходность составляла 4,5% по вкладам от 1 года и 1 месяца до 3 лет. Для клиентов, решивших вложить средства на более короткий срок, были доступны следующие процентные ставки: до 3% на срок 3 месяца, до 4% на 6 месяцев и до 4,25% на 9 месяцев.

– Татарстанский филиал Россельхозбанка оказывает финансовую поддержку бизнесу в реализации множества инвестиционных проектов. Расскажите о данных проектах и сроках реализации. Что было сделано в этом году?

– За четыре года Россельхозбанк направил на реализацию инвестпроектов в Татарстане более 23 млрд рублей. В том числе были профинансированы 6 крупных инвестиционных проектов на сумму более 7 млрд рублей.

Новые молочно-товарные фермы и животноводческие комплексы появились в Муслюмовском, Азнакаевском, Лениногорском и Бугульминском районах. Они позволяют разместить более 10 тыс. голов дойного стада и более 5 тыс. голов молодняка.

Только в 2024 году Россельхозбанк запустил в Татарстане пять новых инвестпроектов. В том числе строительство животноводческого комплекса «Наратлы» на 3,5 тыс. коров с площадками для выращивания молодняка и элеваторный комплекс в Бугульминском районе, оросительных систем в Муслюмовском и Чистопольском районах, картофелехранилища на 7300 тонн в Чистопольском районе.

– Главным фактором результативности сельского хозяйства всегда считался человеческий капитал. А залогом успеха развития АПК – привлечение высококвалифицированных специалистов на село. Какую работу ведет в данном направлении Россельхозбанк?

– Сегодня у АПК много задач, в решении которых мы принимаем самое активное участие. В том числе это подготовка высококвалифицированных кадров для агросектора: агрономов, зоотехников, механизаторов и т.д. Мы стремимся к тому, чтобы аграрные профессии стали такими же престижными, как, например, ИТ-специальности.

С целью подготовки кадров для АПК Россельхозбанк с 2020 года реализует федеральную образовательную программу «Школа фермера», и Татарстан является активным участником данного проекта. В регионе реализовано уже 5 потоков обучения, переквалификацию прошли 179 фермеров. Все они защитили бизнес-планы. Каждый пятый выпускник со своим бизнес-планом получил гранатовую поддержку от Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

С молодежью банк работает через платформу «Я в агро», созданную для продвижения в России аграрного образования и поиска работы в АПК. Площадка позволяет найти программы повышения квалификации, выбрать компанию для стажировки и работы, предоставляет новостные и аналитические сервисы. На платформе размещено более 30 тысяч вакансий по всей стране, более 500 из них – от татарстанских предприятий. Образовательные программы представлены более чем от 20 учебных заведений республики.

– В вопросе привлечения кадров на село немаловажную роль играет программа сельской ипотеки, которая реализуется в составе программы «Комплексное развитие сельских территорий». Каковы итоги ее реализации в 2024 году?

– Для улучшения жилищных условий сельчан реализуется программа «Комплексное развитие сельских территорий», в которой республика принимает активное участие. С помощью потребительского кредита на благоустройство и ремонт сельские жители могут обеспечить свои домовладения электроснабжением, водоснабжением, провести газ, сделать ремонт и т.д. Кредит доступен на сумму от 30 000 до 500 000 рублей сроком до 5 лет.

Сельские потребительские кредиты на льготных условиях в Татарстане взяли более 2 тыс. семей. Более половины кредитов на сумму порядка полумиллиарда рублей были выданы в 2024 году.

Также республика традиционно входит в тройку лидеров по реализации программы с государственным софинансированием процентной ставки «Сельская ипотека». С начала действия программы свои жилищные условия смогли улучшить более 5000 семей, банк оказал татарстанцам финансовую поддержку на общую сумму 15,1 млрд рублей. Из них почти 4 млрд рублей выдано в 2024 году. Самыми востребованными у жителей республики были Лаишевский, Высокогорский и Пестречинский районы.

– Банк традиционно уделяет внимание не только крупным сельхозтоваропроизводителям, но и фермерам региона. Расскажите, какие инструменты поддержки МФХ Татарстанский филиал РСХБ использовал в 2024 году.

– Для этой категории клиентов в Татарстане продолжается реализация социально направленного проекта Россельхозбанка «Вкусная пятница», позволяющего открывать для малых форм хозяйствования новые рынки сбыта. За 3 года в республике было проведено более 220 мини-ярмарок с участием местных производителей, из них более 70 – в 2024 году.

«Вкусная пятница» – это еженедельная ярмарка в мини-формате, проходящая на территории банковских офисов или на базе наших партнеров. В этом году свою продукцию на данной площадке смогли реализовать 30 фермерских хозяйств. Участниками стали не только производители из Татарстана, но Кировской области и Башкортостана. При этом у фермеров появилась возможность реализовать продукцию онлайн через маркетплейс Свое | Родное. На данный момент на платформе представлено более 4200 видов продукции от местных производителей. По количеству товаров Татарстан занимает первое место среди регионов Приволжского федерального округа. В 2024 году было реализовано продукции на сумму около 6 млн рублей.

Фермерские мини-ярмарки в Татарстане активно поддержали региональные министерства и ведомства. Так, совместно с администрацией Кировского и Московского районов Казани Россельхозбанком было дважды организовано участие производителей в гастрономическом фестивале на Лебяжьем. Мероприятие за 2 года посетило более 43 тысяч человек, среди них как жители, так и гости столицы республики.

– Какие задачи ставит перед собой банк на этот год?

– Работа Россельхозбанка в Татарстане – это не только финансовая поддержка аграриев, но и комплексный подход к развитию сельских территорий. Создавая экосистему для фермеров, развивая агротуризм и предлагая доступные кредиты, банк способствует устойчивому развитию аграрного сектора и повышению качества жизни на селе. В планах на будущий год у нас привлечение новых активных клиентов, рост портфеля пассивов, поддержка ключевых инвестпроектов в регионе и рост цифровизации с целью улучшения качества услуг для населения.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015

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