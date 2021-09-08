Ляля Кудерметова: «Для нас превыше всего – комфорт наших клиентов»

Для упрощения процедуры оформления ипотеки Россельхозбанк разработал платформу Свое Жилье. В чем его преимущества и как получить ипотеку, рассказывает директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.

Ляля Ринатовна, осенью прошлого года Россельхозбанк запустил платформу Свое Жилье. Расскажите подробнее об этом цифровом сервисе – кто может им воспользоваться, на каких условиях, что конкретно можно приобрести на данном сервисе?

Россельхозбанк стремится к цифровизации, и для нас важно, чтобы клиент мог в максимально комфортных условиях воспользоваться услугами банка. Цифровая платформа Свое Жилье (https://svoedom.ru/) создана, прежде всего, в помощь будущим новоселам. Она позволяет в несколько кликов выбрать наиболее подходящую ипотечную программу, рассчитать стоимость кредита, подать заявку в режиме онлайн, а также подобрать любой интересующий вид недвижимости в городе или поселке.

Платформа направлена в помощь физическим лицам или более широкий круг аудитории?

Услугами платформы Свое Жилье могут воспользоваться не только клиенты, но аккредитованные застройщики или агентства недвижимости.

Насколько просто или, наоборот, сложно получить одобрение на кредит на платформе Свое Жилье?

Основная задача платформы – максимально упростить процедуру сбора и оформления документов и сократить количество посещений офисов банка до одного визита – только для подписания кредитного договора. Запуск экосистемы позволил ускорить процесс оформления ипотеки. Отмечу, что сегодня каждый пятый ипотечный кредит в Россельхозбанке выдается через Своё Жильё. Общая сумма сделок, оформленных на платформе, составила более 10 млрд рублей. За год существования платформы более 350 тысяч клиентов получили консультацию по ипотечным программам РСХБ и сопровождению ипотечного кредита через онлайн сервисы с помощью платформы.

Вообще – в чем идеология сервиса?

Прошлый год стал для мировой экономики, да и для всего мира показательным. Нужно было учиться жить в новых реалиях. Приходилось меняться на ходу. Нам удалось сориентироваться, сделать так, чтобы клиенты могли получать привычные услуги более безопасно (с учетом ограничительных мер по коронавирусной инфекции) и быстро. Так сервис по подбору недвижимости и подаче заявления на кредит изменили в более удобный для клиентов с точки зрения экономии временных ресурсов.

В чем преимущество платформы? И почему она позиционируется как экосистема?

В рамках платформы для клиентов доступны сервисы по подбору подходящего объекта недвижимости, среди них – витрина объектов сельской местности, которая стала вторым по востребованности сервисом, функции определения территории, подходящей под программу, поиск подрядчика для индивидуального жилищного строительства. В ближайшей перспективе в рамках экосистемы Своё Жильё планируется запуск процессов онлайн сопровождения ранее оформленного ипотечного кредита, в том числе – оформление и пролонгация онлайн ипотечного полиса страхования, а также возможность электронной регистрации права собственности. Эти функции будут доступны клиентам в режиме онлайн в мобильном приложении банка.

Ляля Ринатовна, расскажите, можно ли получить ипотеку с помощью маткапитала?

Безусловно, действующие ипотечные программы банка позволяют клиенту приобрести квартиру или дом, располагая только первоначальным взносом в размере материнского капитала.

Для клиентов, подходящих под условие *молодая семья* (полная или неполная семья, в которой один из супругов не достиг возраста 35 лет включительно), также снижено требование по наличию минимального первоначального взноса до 10% на приобретение как квартиры, так и жилого дома с земельным участком.

С августа текущего года Семейная ипотека по ставке 4.95%* стала доступна для семей с одним ребёнком, рождённым после 01.01.2018. Данная программа позволяет приобрести квартиру у юридического лица или рефинансировать ранее взятый кредит, соответствующий условиям данной программы.

А можно ли взять ипотеку под строительство дома, или только на готовую недвижимость? А на покупку земельного участка? На каких условиях?

С помощью ипотечных программ Россельхозбанка клиент может приобрести или простроить дом, приобрести готовую квартиру или на этапе строительства, а также купить земельный участок и снизить ежемесячные платежи по действующему ипотечному кредиту с помощью программы рефинансирования.

Кроме того, с 23 августа 2021 года для клиентов банка доступна программа рефинансирования действующего ипотечного кредита с дополнительной суммой, что позволит клиенту в рамках одного кредитного договора улучшить ставку по кредиту и распорядиться частью средств по своему усмотрению.

Требования к заемщику стандартные: гражданство РФ, возраст от 21 до 65 лет и трудовой стаж не менее 6 месяцев на последнем месте работы (для зарплатных клиентов банка - не менее 3 месяцев).

В реестре Россельхозбанка числится порядка 700 подрядчиков – партнеров банка. С каким компаниями Россельхозбанк сотрудничает на территории РТ? И вообще – клиент сам может выбрать подрядчика? Если нет, то не получится ли конфликт интересов?

Когда люди на определенном этапе решаются на шаг – строить дом, они заведомо на психологическом уровне понимают, что «мой дом – моя крепость». Для нас важно, чтобы нашим клиентам было комфортно, и потому мы предоставляем возможность клиенту выбирать подрядную организацию самостоятельно, но при этом строительная компания должна соответствовать требованиям банка. Таким образом, заёмщик защищён от недобросовестного исполнения работ. Подрядчик должен построить дом «под ключ», строительство нужно завершить в течение двух лет.

Для экономии времени клиентов мы аккредитовали порядка 30 подрядных организаций на территории РТ, которые готовы осуществить необходимый комплекс работ в соответствии с требованиями программы. И продолжаем рассматривать обращения других строительных организаций, которые заинтересованы в аккредитации.

Ляля Ринатовна, как можно охарактеризовать ваших клиентов – это жители села, мегаполисов, небольших городов? Какой средний достаток, возраст? Много ли среди них молодых семей? Берут в ипотеку как первичное жилье или в качестве загородной недвижимости?

Клиенты банка по ипотечным программам - молодые семьи (в возрасте до 35 лет) с совокупным доходом 40 - 60 тысяч рублей. Заемщиками чаще всего выступают мужчины (54%). Если говорить о месте жительства наших клиентов, то – 64% - это городские жители, если о спросе - преобладает спрос на жилые дома и готовые квартиры.

Давайте разъясним поэтапно – что нужно сделать человеку, который запланировал обратиться к вам за ипотекой: какие документы необходимы, как и куда их подать, каковы регламенты рассмотрений?

Подать заявку клиент может самостоятельно на платформе Своё Жильё или обратиться в офисы банка.

Для подачи заявки необходим следующий пакет документов: паспорт РФ; Военный билет или приписное свидетельство (Только для мужчин до 27 лет включительно); СНИЛС; ИНН; Документы о семейном положении, наличии детей; Трудовая книжка, электронная или копия бумажной; Справка о доходах ФЛ по форме ФНС или по форме банка.

После получения положительного решения на получение ипотечного кредита у клиента есть 90 дней для подбора объекта недвижимости и предоставления документов на одобрение объекта в банк (по заявкам по сельской ипотеке, поданным после 16.08.2021 - 120 дней).

После получения положительного решения по выбранному объекту недвижимости клиенту назначается сделка по подписанию кредитного договора в удобное для него время.

Отметим, что большую популярность в банке набирают межрегиональные сделки, которые позволяют заёмщику, например, находясь в Казани подписать кредитный договор на приобретение квартиры в Краснодарском крае.

Нам важно, чтобы процесс покупки недвижимости прошёл для клиента максимально комфортно и чтобы на следующем семейном совете по решению жилищного вопроса по расширению или покупке недвижимости детям наши клиенты выбирали Россельхозбанк.

По оценке Росстата, на 1 января 2021 года численность сельского населения РФ составила 36,9 миллиона человек. Ляля Ринатовна, как Вы считаете, смогут ли ваши ипотечные инструменты победить урбанизацию? Люди потянутся в село?

Безусловно, наши ипотечные программы непосредственно влияют на повышение качества жизни на селе. Считаю, что льготная ипотека способствует повышению спроса на загородную жизнь со стороны населения. Помимо ипотеки, мы поддерживаем и кредитными программами. Специально для жителей села мы разработали потребительский кредит с льготной процентной ставкой (3,25 % - при наличии личного страхования) на благоустройство домовладений. Благодаря такой поддержке население не только приобретает недвижимость в малых населенных пунктах, но и выгодно благоустраивает.

Резюмируя, хочу сказать, что, очевидно, люди стали комфортнее жить. Молодые семьи живут самостоятельно, приобретают жилье, а это – показатель стабильности. Наш банк – клиентоориентированный, и мы готовы помочь людям на любом этапе. Будь то строительство дома и его благоустройство, покупка квартиры и ее ремонт. Вариантов – масса, главное – желание сделать свою жизнь комфортной, а Россельхозбанк в этом поможет. Комфорт наших клиентов - для нас превыше всего.

Получить более подробную консультацию и оформить кредит вы можете во всех дополнительных офисах Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка.

Дополнительная информация на сайте: www.rshb.ru.

* При условии страхования жизни и здоровья

Фотографии предоставлены АО «Россельхозбанк»

АО «Россельхозбанк»

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