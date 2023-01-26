«Больше чем банк»: Ляля Кудерметова рассказала об итогах 2022 года

В непростых условиях 2022 года Россельхозбанк в Татарстане продолжил льготное кредитование сезонных работ, профинансировал строительство крупных молочно-товарных ферм и провел более 80 «Вкусных пятниц». Главные достижения – в интервью с директором Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Лялей Кудерметовой.

Ляля Кудерметова

Фото: АО «Россельхозбанк»

23 млрд рублей на поддержку АПК

– Ляля Ринатовна, по итогам 2021 года Россельхозбанк поддержал АПК Татарстана на 21 млрд рублей. А с какими показателями вы завершили 2022 год?

– В 2022 году Россельхозбанк поддержал агропромышленный комплекс республики на 23 млрд рублей, из них более 19 млрд рублей клиенты направили на финансирование сезонных работ.

Несмотря на резкое повышение ключевой ставки до рекордных 20%, Россельхозбанк обеспечил льготное кредитование сезонных работ в АПК на льготных условиях – не выше 5%. По итогам 2022 года Татарстанский филиал РСХБ в рамках льготного кредитования выдал 21,4 млрд рублей.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан на 01.12.2022, Россельхозбанк занимает лидирующую позицию в регионе по реализации программы льготного краткосрочного кредитования. Доля филиала на региональном рынке составляет 45%, в том числе по кредитам МФХ – 57%.

В 2022 году банк не только сохранил, но и расширил свое участие в льготном кредитовании АПК, первым подписав соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ по программе льготного кредитования системообразующих предприятий АПК. Таким образом, банк использует любые возможности для поддержки сельскохозяйственных предприятий.

Фото: АО «Россельхозбанк»

– Какие инвестиционные проекты были реализованы с участием Россельхозбанка в регионе в 2022 году?

– В 2022 году Россельхозбанк в Татарстане профинансировал целый ряд инвестиционных проектов. Общая сумма оказанной поддержки составила более 3,7 млрд рублей.

Самые масштабные проекты – это крупные молочно-товарные комплексы, которые были построены и успешно введены в эксплуатацию в Лениногорском, Муслюмовском и Азнакаевском районах.

– Вырос ли объем привлеченных средств юридических лиц? Какой сегмент бизнеса занимает наибольшую часть в портфеле?

– Банковские депозиты в современных условиях являются одним из доступных и надежных инструментов для размещения денежных средств. В 2022 году привлеченные средства юридических лиц увеличились на 8 млрд и к началу нового года составили 30 млрд рублей. В общем объеме наибольшая доля приходится на крупные агрохолдинги – 57%. Доля привлеченных средств малых и средних предприятий составляет 18%, доля микробизнеса – 25%.

Решение всех задач – через экосистему Свое

– С 2020 года банк развивает цифровую экосистему для предприятий АПК – Свое. Какими сервисами наиболее часто пользуются фермеры?

– Свое – это уникальная экосистема, где собраны все товары, услуги и сервисы агросектора. На сегодняшний день экосистема Свое состоит из шести платформ, самая востребованная – это Свое Фермерство, которая помогает решить фермеру все стоящие перед ним задачи в одном месте. На платформе объединены все товары (маркетплейс В2В*) и представлено более 50 сервисов для эффективного ведения агробизнеса.

Вторая из наиболее востребованных платформ – это маркетплейс натуральных продуктов Свое Родное. Это первое в России приложение, которое помогает решить проблему фермера по сбыту готовой продукции. На маркетплейсе более 4000 фермеров со всей России продают более 86 тысяч товаров, в том числе более 1300 товаров от 104 татарстанских сельхозпроизводителей.

В дополнение к этому с целью поддержки фермерских хозяйств каждую неделю банк проводит выездные мероприятия «Вкусная пятница». Это своего рода мини-ярмарки натуральных фермерских продуктов, которые прошли с большим успехов. Так в 2022 году мы провели более 80 «Вкусных пятниц».

– В последнее время все более популярным становится такое направление как агротуризм, которое непосредственно связано с фермерством. Расскажите, как в этом направлении работает Россельхозбанк?

– Агротуризм в России, особенно сейчас, имеет высокий потенциал роста, однако сталкивается со слабой информированностью населения и ограничением инфраструктуры. И одна из платформ – Свое За городом способствует развитию этого направления.

Мы создаем новое направление в туристической индустрии – туры на фермы, дегустации, мастер-классы, познавательные поездки для детей и взрослых. На платформе Свое За городом сейчас представлено порядка 900 туров по стране, в том числе и по Татарстану.

– А в «Школе фермера» рассказывают слушателям, как можно идти в направлении сельского туризма? В целом, как оцениваете результаты третьего в Татарстане потока образовательного проекта?

– В «Школе фермера» данной теме посвящен целый блок вопросов. Начинающие фермеры изучают особенности агротуризма, маркетинг и управление качеством услуг в сельском туризме, правовые аспекты. При этом они изучают опыт фермеров республики, которые успешно развивают агротуризм.

Что касается итогов «Школы фермера», отмечу, что результаты третьего потока, как и предыдущих, только положительные. Мы достигли той цели, которой придерживались в начале обучения, – все 40 слушателей успешно прошли переквалификацию. По итогам обучения участники повысили финансовую и юридическую грамотность, изучили меры государственной и банковской поддержки, познакомились с новейшими агротехнологиями, а в завершение подготовили и защитили свои бизнес-планы. Проект стал для начинающих фермеров новым толчком в развитии агробизнеса.

Фото: АО «Россельхозбанк»

Учись, живи, работай в Агро

– Россельхозбанк как ведущий банк в финансировании АПК заинтересован в подготовке высококвалифицированных кадров для сельского хозяйства. Какие программы поддержки студентов реализует банк?

Россельхозбанк несколько лет подряд реализует стипендиальную программу и материально поддерживает молодежь, обучающихся по профессиям в сфере сельского хозяйства. В этом учебном году были отмечены 12 самых талантливых студентов и аспирантов аграрных вузов республики.

– Помогает ли банк с поиском работы?

– С целью продвижения аграрного образования и поиска работы в АПК была запущена отдельная платформа экосистемы Свое – «Я в Агро». Она предназначена для широкой аудитории от школьников и абитуриентов до опытных профессионалов. Через платформу можно найти образовательную программу, производственную практику, стажировку и работу в АПК. Сейчас на сервисе поиска работы размещено более 13 тысяч вакансий по всей стране.

Построить или отремонтировать дом – вместе с Россельхозбанком

– Сельская ипотека – один самых популярных продуктов Россельхозбанка среди физических лиц. Каковы итоги реализации программы в 2022 году?

– Итоги года в очередной раз подтвердили, что сельская ипотека – востребованная среди татарстанцев программа. В 2022 году Россельхозбанк выдал жителям республики 1,6 млрд рублей по сельской ипотеке. Финансовые средства были направлены на приобретение и строительство более 620 домов. По объему выдач по итогам года Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров.

– Условия получения в этом году не поменялись?

– Условиями получения сельской ипотеки остались те же: достижение потенциальным заемщиком возраста 21 год, постоянная или временная регистрация на территории Российской Федерации. Сельская ипотека может быть направлена только на индивидуальное строительство жилья (ИЖС) и покупку готового загородного дома на сельских территориях**.

Максимальная сумма кредита при приобретении объекта недвижимости на территории республики составляет 3 млн рублей, для семейных пар размер кредита может быть увеличен до 6 млн рублей. Оформить кредит под 3 %*** годовых можно на срок до 25 лет, первоначальный взнос – от 10%.

Фото: АО «Россельхозбанк»

– Сельская ипотека реализуется в составе программы «Комплексное развитие сельских территорий». Кроме нее, в рамках этой же программы, банк предлагает сельский потребительский кредит. Расскажите, на что могут направить средства клиенты?

– Потребительский кредит на благоустройство для жителей села по минимальной ставке 3,25 %**** годовых предоставляется сельским жителям на благоустройство домовладений, расположенных на сельских территориях (сельских агломерациях)**. Данное предложение доступно клиентам в возрасте от 23 до 65 лет включительно (на момент возврата кредита). На срок до 5 лет.

В этом году максимальная сумма увеличена до 500 тыс. рублей (для жителей Татарстана) на каждую из целей кредита: ремонт жилых домов (помещений) и приобретение, монтаж для водоснабжения, электроснабжения, отопления, газификации, кроме того предоставлена возможность использования части кредита (до 40% включительно) на оплату оборудования или строительных материалов по договорам купли-продажи (без заключения договора подряда).

– В 2022 году были введены кредитные каникулы для участников специальной военной операции и членов их семей*****. Обращались ли клиенты за такой поддержкой?

В Татарстанский филиал Россельхозбанка в 2022 году за кредитными каникулами обратилось 46 клиентов. Все заявки отрабатывали в индивидуальном порядке, отказов по предоставлению кредитных каникул не было.

– В 2022 году был ли зафиксирован прирост вкладов в филиале?

В 2022 году был зафиксирован высокий спрос на сберегательные продукты с длительным периодом размещения. Наибольшей популярностью пользовались вклады «Доходный», «Доходный Пенсионный», с помощью которых клиенты распоряжались своими средствами в зависимости от цели — накопить, снять проценты в конце срока или каждого месяца. По итогам года физические лица разместили 23,6 млрд рублей. Это максимальная цифра в истории филиала.

– В золото тоже активно инвестировали?

– Приобретение слитков из драгоценных металлов всегда остаётся одним из самых надежных способов долгосрочного инвестирования денежных средств, поэтому спрос на слитки из драгоценных металлов с каждым годом только увеличивается. И это очень приятно, значит, клиенты нам доверяют. В 2022 году реализовали 44,5 кг золота на общую сумму 165 млн рублей.

Самая крупная сделка состоялась в сентябре. Один из клиентов банка за раз приобрел слитки золота весом 18 кг. Общая стоимость слитков составила 60 млн рублей.

– В целом каким был 2022 год для Россельхозбанка?

– Санкции не оказали значительного влияния на работу Россельхозбанка. Операции и транзакции по банковским картам внутри страны в текущем году прошли без ограничений и сбоев. При проведении операций за рубежом клиентам банка были предложены карты UnionPay, в 2022 году клиентам Татарстанским региональным филиалом Россельхозбанка было выдано более 3800 карт.

Введенные ограничения также не сказались на операциях по межбанковским переводам на территории России и переводам внутри банка.

2022 год был очередным вызовом, а сложности, как правило, делают нас только сильнее. В прошлом году банку удалось выполнить обязательства перед клиентами – а это наша главная задача, которую мы успешно выполнили.



Получить консультацию по банковским продуктам можно во всех офисах Татарстанского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

Дополнительная информация на сайте: www.rshb.ru.

Справки по телефону: 8-800-100-0-100



* ­B2B (business to business) — торговые отношения между юридическими лицами.

** Понятия «сельские территории» и «сельские агломерации» определяются в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (сельских агломерациях), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2019 № 1567.

*** Процентная ставка составляет 3% годовых (на текущую дату). Процентная ставка действует как при условии оформления договора личного страхования, так и в случае отказа от личного страхования. В случае несвоевременной оплаты или нарушения цели использования кредита льготная ставка переходит в стандартную — 11,5%.

**** Льготная процентная ставка применяется в случае исполнения заемщиком обязательств по кредитному договору и достаточности бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Минсельхоза России как получателя средств федерального бюджета в рамках государственной поддержки (Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2019 №1514), при условии оформления договора личного страхования жизни и здоровья в размере 3,25%, при отказе от личного страхования в размере 5%. Сумма кредита – до 500 тысяч рублей на каждую из двух целей (ремонт жилых домов (помещений) или приобретение и монтаж оборудования для электроснабжения, водоснабжения, газификации, отопления, канализации), то есть в общей сложности до 1 млн рублей на одного клиента

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