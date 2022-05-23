Ляйсан Утяшева: «Казань удивляет и влюбляет в себя»

28 мая в Казани завершатся гастроли театрально-танцевального шоу «Carmen P.S.», автором и идейным вдохновителем которого выступила Ляйсан Утяшева, исполняющая еще и главную партию в спектакле. Мы встретились с ней и задали самые важные вопросы о нашумевшей постановке.

Ляйсан, как вам пришла идея создания танцевального шоу «Carmen P.S.»? Что вас вдохновило?

– Я уже не раз рассказывала об этом, но готова с удовольствием повторить: все началось 14 февраля 2019 года в Севилье. В тот день Павел привел в небольшой бар, чтобы посмотреть настоящее фламенко. Муж знал, что я давно мечтала увидеть знаменитый испанский танец страсти вживую. Все было максимально просто: танцовщице немногим за 40 лет, на ней юбка в горох и черное боди. С помощью кастаньет, ярких платков и чувственных движений она рассказывала собственную историю. Танец ради танца – ничего лишнего! Музыка, пластика и ее самоотдача разделили мою жизнь на до и после. Я влюбилась раз и навсегда. И очень захотела научиться танцевать фламенко. На следующий день мне удалось разыскать контакты этой танцовщицы, а узнав, что та дает мастер-классы, без раздумий записалась к ней на несколько уроков. С тех пор мысль создать собственный спектакль с подобной хореографией прочно засела в моей голове.

Большинство артистов в вашем шоу из проекта «Танцы» на ТНТ? Были какие-то определенные критерии отбора? Что именно: типаж танцора, стиль, опыт?

– Многие почему-то считают, что едва ли не все артисты в «Carmen P.S.» – выходцы из «Танцев». На самом деле, это заблуждение. Из проекта на ТНТ у нас задействованы только Олег Клевакин и Дмитрий Щебет. Кастингом мы занимались вместе с Настей Вядро, которая впервые выступает в роли режиссера-постановщика. Она, как и я, верит в то, что Кармен живет в каждой женщине! Наши взгляды по многим пунктам совпадали, и был одинаковый и совершенно определенный набор критериев, применяемых к кандидатам. В том числе и те, которые вы перечислили.

Танцы плотно вошли в вашу жизнь с приходом роли ведущей или намного раньше? Помните тот момент, когда в голову закралась мысль: «Хочу направить свой творческий потенциал в танцы»?

– Когда мне было 19, Гедиминас Таранда пригласил станцевать классическую версию «Болеро» в постановке Николая Андросова. После этого обратной дороги уже не было. «Carmen P.S.» – мой второй спектакль. Первым был Bolero by Liasan Utiasheva, который прошел с большим успехом. На данном этапе всё, что я делаю, лишь инвестиция в развитие современной танцевальной индустрии. В идею того, что гимнастки могут найти продолжение своей карьеры в танце, а талантливые танцовщики могут стать актерами. Надеюсь, это станет делом всей жизни. Возможно, даже удастся создать свой театр.

«Carmen P.S.» – это больше про танец или про свободолюбивую цыганку? Ожидать ли зрителю историю любви между Кармен и Хосе или историю о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной в целом?

– С моей стороны было бы глупо спойлерить или пересказывать сюжет. Если совсем коротко, то «Carmen P.S.» задает вопросы: что было с Хосе? Раскрывается ли он? Любил ли он Кармен или она была его навязчивой идеей? Каждому зрителю придется дать на них свой ответ 28 мая.

Кармен в современном прочтении – какая она?

– Чувственная, страстная, темпераментная, пылкая, экспрессивная… В ней есть что-то от Кармен гениальной Майи Плисецкой, а что-то от набоковской Лолиты. Она позволяет себе впервые показать эмоции без каких-либо барьеров и зажимов. Зрители, которые уже побывали на нашем шоу, оценили большое количество переодеваний. Это шелковые платья, телесные боди, рубашки, брюки, роскошные юбки… Но Кармен украшает наряд своей яркой личностью, а не наоборот. Основа ее стиля в одежде – спокойный и сдержанный. Кстати, костюмы специально для шоу «Carmen P.S.» создал российский бренд RALLY.

Для чего зрителю необходимо посетить ваш танцевальный спектакль? Несколько причин «ЗА».

– Во-первых, это красиво. Мне кажется, что «Carmen P.S.» для зрителя, любящего яркие эмоции. Зрителя-мечтателя! Мы воплотили на сцене свои самые смелые идеи. Постановка строится на основе танцевального театра с элементами современной хореографии, традиционного испанского танца, медиа-арта и авторской музыки. Перечислять что-либо дальше не вижу смысла. Лучше все увидеть своими глазами.

Вы не раз бывали в Казани раньше. Меняется ли настроение публики с годами? В какую сторону?

– Я просто обожаю этот город! Он для меня словно оберег. Приезжала множество раз и всегда удивлялась, какие радушные люди здесь живут. Еще во время спортивной карьеры я знала, что меня тут любят и всегда поддержат. Я словно родная для местных жителей. Казань нереально красивая и становится очень светской. Как истинная красавица, удивляет и влюбляет в себя. Мы с Павлом отмечали там годовщину свадьбы в 2019 году. А еще у меня есть медаль Почетного гражданина Татарстана от первого Президента республики Минтимера Шаймиева.

Любите ли вы иммерсивное шоу? Если да, то на какие спектакли ходили? Чем привлекают?

– На мой взгляд, будущее именно за интерактивными постановками, где зритель является их активным участником. Современная молодежь не слишком жалует классические театральные спектакли. И этому есть объяснение – с развитием технологий наша жизнь сильно поменялась, и с этим ничего нельзя поделать. Но мы способны обращать неокрепшие умы к истокам. В том числе – с помощью «Carmen P.S.». Конечно, я видела работы своих коллег в иммерсивном формате. Как удачные, так и не очень. Не хочу приводить конкретные примеры, чтобы никого не обидеть.

Как вам кажется, для чего люди посещают подобный формат мероприятий? Эстетики ради или отдохнуть душой?

– Для чего все мы ходим в кино, театры, на выставки? За вдохновением! И каждый раз узнаем себя с новой стороны. Нам вдруг нравятся самые неожиданные моменты. Это один из интереснейших процессов самопознания.

Танцевальное шоу «Carmen P.S.»: 28 мая в 19.00 в КРК «Пирамида»

Фотографии предоставлены организаторами шоу