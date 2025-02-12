Ляйлятуль-Бараат: как мусульманам встретить священную Ночь Очищения

Завтра наступит священная для мусульман Ночь Очищения (Ляйлятуль-Бараат), вторая по значимости после Ночи Предопределения (Лайлатуль-Кадр). Рассказываем, что она значит, как провести ее наилучшим образом, нужно ли поститься и почему в эту ночь может начаться изменения в судьбе человека.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Когда наступает Ночь Бараат

Священная ночь наступает в середине второго из трех запретных мусульманских месяцев – с 14 на 15 число (по другой версии с 15 на 16) восьмого лунного месяца Ша`бан. В переводе с арабского языка «Бараат» означает «очищение», «прощение» или «отделение».

В этом году Бараат кичәсе наступает с заходом солнца 13 февраля (в четверг). В Казани солнце зайдет в 16 часов 44 минуты.

Что значит Ночь Бараат для мусульман

Ночь Очищения является второй самой значимой ночью мусульманского лунного календаря. По мнению некоторых исламских ученых, в эту ночь начинается переписывание книги судьбы человека, которое завершится в Ночь Предопределения в месяц Рамадан.

В хадисе об этом говорится: «Поистине, Всевышний обращается в ночь середины месяца Ша`бан к своим рабам и прощает всех обитателей земли, кроме многобожника и человека, который поссорился со своим братом или держит в сердце злобу и ненависть к нему». (Имам Ахмад, Ибн Маджа, Табарани).

В другом хадисе пророка говорится: «Поистине, Всевышний говорит: «Есть ли просящий прощения для того, чтобы Я его простил? Есть ли подвергающийся испытаниям, чтобы Я его избавил от них? Есть ли просящий пропитания, чтобы Я ему дал его?». И так Всевышний перечисляет людей с различными просьбами, пока не наступит рассвет». (Ибн Маджа).

Фото: © «Татар-информ»

Как провести Ночь Бараат

В эту ночь мусульманам следует усердствовать в дополнительном поклонении и просить у Всевышнего в последнюю треть ночи, поскольку считается, что молитвы в эту ночь принимаются:

выстаивать дополнительные (нафиль) намазы (например, можно совершать тахаджуд-намаз или тауба-намаз (молитва покаяния), которые могут состоять всего из 2-х ракаатов);

читать Священный Коран;

читать зикры – поминать и восхвалять Всевышнего;

произносить слова благословения (салаваты) пророку Мухаммаду;

просить у Всевышнего блага, читать много дуа;

делать тауба – просить у Всевышнего прощения за грехи.

Какие дуа (молитвы) читать в Ночь Бараат

В эту ночь следует совершать больше молитв и просить у Всевышнего благ. Есть несколько самых простых дуа, которые сможет запомнить каждый:

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

Транскрипция: ХасбунаЛлаху ва ни`мал вакиль.

Перевод: «Нам достаточно Аллаха, и Он лучше всех распоряжается делами».

Тәрҗемә: «Безгә Аллаһ ярдәмче буларак җитә. Нинди яхшы ярдәмче Ул».

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاعَافنِي وَارْزُقْنِي

Транскрипция: «Аллахумма, (а)гфирли, уархамни, уахдини, уа ‘афини, уарзукни».

Перевод: «О, Аллах, надели меня прощением и помилованием, и наведи на правомерный путь, и упаси меня (от всего, что способно навредить), и одари меня пропитанием!»

Тәрҗемә: «И Аллаһы Тәгалә, мине гафу ит һәм кичерү юлы белән алып бар, һидәят юлына илт, мине сакла (зыян китерә торган бар нәрсәдән) һәм миңа ризык насыйп ит».

Фото: © «Татар-информ»

Какие можно прочитать зикры в Ночь Бараат

Совершение зикра (поминания Всевышнего) является одним из самых простых видов дополнительного поклонения, за которое человеку записывается много награды (саваба).

Есть несколько самых простых для запоминания зикров, которые можно читать и в Ночь Бараат:

СубханАллаһ (Слава Аллаху), АльхамдулиЛляһ (Хвала Аллаху), АллаһуАкбар (Аллах Велик) – их можно читать по 33 раза каждый поочередно. Ля Иляһа илляЛлаһ, что переводится как «Нет Бога кроме Аллаха». АстагфируЛлаһ, что переводится как «Прошу прощения у Аллаха». Ля хауля ва ля куввата илля биЛляһ, что означает – «Нет силы и могущества ни у кого, кроме Аллаха»

Стоит ли поститься

В одном из хадисов пророка говорится: «Когда наступит ночь середины Ша`бана, оживляйте ее и поститесь в ее день (то есть на следующий после этой ночи)».

Желательным (мустахаб) является совершение добровольного поста на следующий день после Ночи Бараат, то есть на 15-й день лунного месяца Шагбан – 14 февраля. Но, поскольку пятница является для мусульман днем поклонения и праздничным днем, соблюдать желательный пост только в этот день не стоит – лучше поститься два дня (четверг и пятница, или пятница и суббота).

Время сухура в Казани 13 февраля 2025 года ( четверг ) завершится в 5:07 , а время разговения наступит в 16:44 .

) завершится в , а время разговения наступит в . Время сухура в Казани 14 февраля 2025 года ( пятница ) завершится в 5:05 , а время разговения наступит в 16:47 .

) завершится в , а время разговения наступит в . Время сухура в Казани 15 февраля 2025 года (суббота) завершится в 5:03, а время разговения наступит в 16:49.

Какие мероприятия пройдут к Ночи Бараат в Казани

Завтра, 13 февраля в 15 часов в Апанаевской мечети в Казани состоится мероприятие, посвященное ночи Бараат. В мечети расскажут проповедь о достоинствах этого вечера и о дополнительных намазах (нафиль), прочтут аяты из Священного Корана, прочитают салаваты пророку Мухаммаду.