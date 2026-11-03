«Лягушки» поселились в центре «ВОИН»: школьников учат пилотировать дроны

Казанскому филиалу Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «ВОИН» передали десять наземных робототехнических комплексов «Лягушка». Дроны подарила «ГК Аванти», которая с начала СВО уже передала бойцам свыше 10 тысяч таких дронов. Теперь дети смогут тренироваться на «Лягушках» пилотировать наземную технику.





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Наш центр – это не про воевать, мы учим детей любить Родину»

В казанском филиале центра «ВОИН» сегодня состоялась торжественная церемония передачи десяти наземных робототехнических комплексов «Лягушка». Беспилотники центру передала «ГК Аванти» – это крупный отечественный производитель беспилотников.

«Наш центр – это не про воевать. Здесь мы учим детей любить Родину и уметь ее защищать. Мы за наши традиционные духовные ценности, мы воспитываем ребят на личном примере инструкторов. Все инструкторы центра – ветераны. Детей мы просто готовим к жизни», – рассказал директор филиала Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания в РТ Алексей Бламыков.

Торжественное мероприятие приурочено ко Дню народного единства и прошло в филиале центра «ВОИН» в казанском поселке Мирный. «Лягушки» теперь «поселятся» в учебном центре – дети будут тренироваться на них пилотировать наземные дроны.

«Дети будут очень рады, им всегда интересно всё, что управляется с помощью аппаратуры. Если раньше они могли пилотировать только беспилотные-авиационные системы, то теперь у них будет возможность поработать с наземными дронами. Часть этих дронов, "Лягушек", останется здесь, часть поедет к детям в другие регионы», – объяснил руководитель направления применения беспилотных систем центра «ВОИН» Андрей Савельев.

Сегодня же было подписано соглашение о сотрудничестве между центром «ВОИН» и Федерацией гонок дронов РТ. К слову, это не первая партия дронов, которую предоставляют центру для обучения.

«"ГК Аванти" занимается разработкой и производством беспилотных систем. С центром «ВОИН» мы сотрудничаем по всей стране, и это является логичным продолжением нашей работы. Ранее мы уже предоставляли наши дроны воспитанникам и инструкторам центра для участия в соревнованиях, например на гонках дронов», – рассказал исполнительный директор «ГК Аванти» Алексей Казановский.

Поля, гравий, песок для «Лягушки» не преграда

«Запрос на нашу продукцию на передовой есть постоянно, помимо ‘’Лягушки’’ мы производим еще ряд моделей, в том числе гусеничную технику. Исторически ‘’ГК Аванти’’ занимается учебной робототехникой, в итоге наши навыки и умения оказались сегодня востребованы. Сейчас мы производим и коммунальную технику, и военную. Нашим бойцам мы помогаем с начала СВО, уже передали свыше 10 тысяч единиц дронов», – рассказал Алексей Казановский.

Весит «Лягушка» 50 килограммов, примерно столько же она может перенести на себе, не меняя скорости. Передвигаться она может в том числе и по пересеченной местности. Поля, гравий, песок для «Лягушки» не преграда. При использовании ретранслятора отдалиться от пилота дрон может на 10 километров, а с оптоволокном – более чем в два раза дальше.

«Данные дроны используются на линии боевого соприкосновения. В основном бойцы используют их для доставки грузов в труднодоступные места. С его помощью можно перевозить воду, еду, боекомплекты», – рассказал Алексей Казановский.

«Лягушкой» эту модель дрона назвали из-за маленького размера и зеленого цвета, что придает модели сходство с этим земноводным. Детям будет полезно познакомиться с наземным дроном. По словам инструкторов, детям нравится работать с роботами, они обучаются этому охотно.

«Роботы не стоят на месте. Мирная жизнь также требует робототехники, требует операторов робототехники. В дальнейшем полученные знания дети могут использовать в любых сферах мирной жизни, например в логистике или сельском хозяйстве», – поделился Алексей Казановский.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Занимаясь изучением робототехники и дронов, дети развивают мелкую моторику и скорость реакции. Уже сейчас гонки дронов являются официальным видом спорта.

«В первую очередь это официально признанная спортивная дисциплина. Управление дронов развивает мелкую моторику и необходимые в современном мире навыки программирования. Изучение дронов и робототехники в подобном центре также способствует патриотическому воспитанию. Это хорошая синергия обучения и воспитания, быть современным человеком – быть патриотом», – рассказал директор Федерации гонок дронов РТ Георгий Дикопольский.