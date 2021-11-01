Лябиб Лерон: Нужно восстанавливать имена татаро-башкирских деятелей

Главный редактор журнала «Безнең мирас» Лябиб Лерон напомнил о важности восстановления имен людей, которые своей деятельностью служили одновременно татарскому и башкирскому народам. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной итогам поездки в Башкортостан главных редакторов татарских газет и журналов.

«Надо, чтобы башкиры и татары вместе увековечили эти имена. Надо устанавливать памятники, присваивать их имена улицам, создавать музеи. Нам не нужно жить, вбивая клин между двумя народами», — подчеркнул Лябиб Лерон.

Он также отметил, что в Башкортостане личность и творчество многих татарско-башкирских деятелей совсем остаются без внимания.

«Есть такие люди, которые портят отношения двух народов. И с нашей стороны есть. Больше всего, конечно, их в Башкортостане», — сказал главред «Безнең мирас».