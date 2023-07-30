Татарстан присоединился к пилоту по работе с семьями с детьми с патологиями

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В 2022 году в Татарстан вошел в число регионов, реализующих пилотный проект по работе с семьями, в которых рождаются дети с патологиями. Об этом говорится в докладе о деятельности омбудсмена РФ по правам детей Марии Львовой-Беловой в 2022 году.

По ее словам, этот вопрос поднимался на мартовской встрече с Раисом республики Рустамом Миннихановым.

«Минниханов Р. Н. поддержал идею о распространении практики протокола информирования родителей детей-инвалидов о мерах государственной и общественной поддержки. Республика готова войти в число пилотных регионов по работе с семьями, в которых рождаются дети с патологиями», — отмечается в докладе.

Далее она указала республику в числе четырех субъектов, присоединившихся к пилоту. Это также Пермский край, Астраханская и Калининградская области.

Напомним, что проект касается создания стандартов оказания помощи таким семьям. В него, в частности, войдет отработка системы взаимодействия между органами исполнительной власти, организациями и семьями, воспитывающими детей с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, а также внедрение протокола корректного сообщения о диагнозе. Ожидается, что адекватное и своевременное информирование и необходимая поддержка позволят снизить риск отказа от детей и распада семей.

«Наша общая задача — это сохранение семьи», — подчеркнул во время встречи Раис Татарстана.

Рассказывая о положительном опыте регионов в работе с детьми, омбудсмен упомянула положительный опыт республики в развитии инфраструктуры, сети спортивных объектов и сооружений, в том числе для детей.