Львова-Белова предложила утвердить знак качества «Семьям рады в сфере услуг»

Уполномоченный по правам ребенка в России Ольга Львова-Белова предложила Президенту РФ Владимиру Путину утвердить знак качества «Семьям рады в сфере услуг». Их встреча прошла в Кремле накануне Дня защиты детей.

Спикер отметила, что внутренний туризм в РФ активно развивается и семьи тоже хотят путешествовать. При этом не все гостиницы могут разместить семьи, например, с пятью детьми.

«Мы предлагаем утвердить знак качества «Семьям рады в сфере услуг», который, с одной стороны, позволит нам видеть некую карту, куда семья может поехать, где ей будут рады, а, с другой стороны, развивать и стимулировать нашу зону гостеприимства на большие семьи», – сказала она.

Также Львова-Белова предложила российскому лидеру расширить указ о присвоении статуса многодетных семей. В качестве примера она рассказала про случай, произошедший в Тамбовской области.

«В Тамбовской области на встрече с многодетными ко мне обратилась многодетная мама, у которой старший ребенок с инвалидностью. И он учится на дистанционной форме обучения. При этом сейчас по указу до исполнения 23 лет старшему ребенку сохраняется статус многодетных семей, если ребенок учится на очном. Но мы понимаем, что для детей с инвалидностью не всегда возможно очное обучение и, я думаю, что было бы справедливо расширить возраст этих детей до 23 лет без учета именно очной формы», – рассказала она.

Спикер добавила, что такая мера должна распространяться на любые формы образования, чтобы семья с таким ребенком могла до исполнения ему 23 лет такой статус сохранять.

Глава государства с обоими предложениями согласился.