Львиный прайд, балерина, птенцы лебедей: Нижнекамск украшают скульптурами из растений

Жители Нижнекамска этим летом могут любоваться необычными топиарными фигурами (фигурно остриженными деревьями и кустарниками — прим. Т-и), цветочными кашпо и яркими клумбами, которыми специалисты украшают город химиков. Озеленением занимается муниципальное унитарное предприятие «Комплексное предприятие благоустройства города Нижнекамска».

Нижнекамск украшают композиции с растениями таких видов, как ель западная, сосна горная, барбарис Тунберга, кизильник гибридный.

В пресс-службе Департамента ЖКХ города заметили, что особого внимания заслуживают топиарные формы как оригинальный способ декорирования общественных пространств. Скульптуры создаются из растений и культур в ландшафтном дизайне с помощью оригинальных способов стрижки.

«На Тихой аллее расположился львиный прайд. На пересечении проспектов Химиков и Строителей свою грацию гостям и жителям Нижнекамска демонстрирует танцовщица в юбке из растения очиток зеленый. Практически повсеместно можно увидеть кашпо с цветами», — рассказали в пресс-службе.

Помимо прочего, в этом году пара лебедей, которая расположилась на Вахитовском кольце, обзаведется потомством — у них появится птенец. А кольцо на пересечении проспектов Химиков и Строителей украсит телега с петуньями.

В общей сложности в этом году на площади 4,4 тыс. кв. метров высадят более 213 тыс. луковичных, однолетних и многолетних растений. Взоры гостей города и местных жителей будут радовать лапчатка, астильба, тюльпаны, хлорофитумы, анютины глазки, колеусы, петуньи, алиссумы, портулаки, бегонии, сальвии, агератумы, бархатцы, цинерарии, герань, георгины, тагетесы, розы, гацании и другие цветы.

Саженцы однолетних растений специалисты МУП «КПБ» выращивают в собственной теплице из приобретенных семян.

«Рассада для высадки в городе выращивается своими силами. Луковицы тюльпанов приобретаются у поставщика. Особое внимание обращают на размер и цвет луковиц. Ведь очень важно, чтобы цвели тюльпаны пышным цветом и радовали горожан», — пояснили на Комплексном предприятии благоустройства Нижнекамска.

Сотрудники МУП «КПБ» сетуют, что некоторые нижнекамцы выкапывают саженцы и срывают цветы.

«Одно дело, когда бабушки забирают растения себе в сады и огороды и там их выращивают, ухаживают. Совершенно иное, когда видишь рядом с клумбой сорванное и тут же выброшенное растение. Сердце кровью обливается... Ведь в каждый высаженный цветок вложено столько сил, любви, времени», — подчеркнули озеленители.