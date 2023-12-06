Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Львицы на расслабоне»: Казанский зоопарк опубликовал видео в честь Дня лентяя
Забавное видео в честь Дня лентяя, который традиционно отмечается 6 декабря, опубликовала в своем телеграм-канале администрация Казанского зооботсада.
«Друзья, сегодня Всемирный День лентяя! Чем не повод оставить заботы на день грядущий и расслабиться, как это сделали наши прекрасные львицы», – говорится в комментарии к записи.
На опубликованных кадрах запечатлены львицы из числа питомцев зоопарка. Хищные кошки хорошо воплотили роли лентяев, пребывая «В объятиях Морфея».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»