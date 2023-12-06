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Общество 6 декабря 2023 15:21

«Львицы на расслабоне»: Казанский зоопарк опубликовал видео в честь Дня лентяя

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«Львицы на расслабоне»: Казанский зоопарк опубликовал видео в честь Дня лентяя
Фото и видео: t.me/kazanzoo1806

Забавное видео в честь Дня лентяя, который традиционно отмечается 6 декабря, опубликовала в своем телеграм-канале администрация Казанского зооботсада.

«Друзья, сегодня Всемирный День лентяя! Чем не повод оставить заботы на день грядущий и расслабиться, как это сделали наши прекрасные львицы», – говорится в комментарии к записи.

На опубликованных кадрах запечатлены львицы из числа питомцев зоопарка. Хищные кошки хорошо воплотили роли лентяев, пребывая «В объятиях Морфея».

#видео #Казанский зоопарк #Казань #львы
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