Львицу Киару из челнинского «Тулпара» передали в передвижной зоопарк «Барс»

Львицу Киару из зоопарка при детской конно-спортивной школе «Тулпар» в Набережных Челнах передали в передвижной зоопарк «Барс». Об этом ИА «Татар-информ» сообщил руководитель общественного движения «Народная инициатива» Роман Ваганов.

«К сожалению, развязка была предрешена, поскольку инициатором создания зоопарка было непрофильное учреждение. В детской конно-спортивной школе ведение зоопарка проходило с нарушениями — не было обособленной территории, зданий, а также ветеринарного отдельного пункта и зоологов. Уход за животными осуществляли сотрудники и дети конно-спортивной школы на общественных началах. Отсутствовало финансирование — а это значит, что отсутствовало нормальное питание и лечение для животных. Надзорные органы не раз выявляли нарушения», — напомнил собеседник агентства.

Помимо львицы, здесь содержались другие редкие животные. В прошлом году после очередной проверки Госкомитет РТ по биоресурсам решил передать животных в питомники, где для их содержания есть подходящие условия. Некоторое время нынешнее местонахождение животных оставалось неизвестным. Но недавно общественникам удалось выяснить местонахождение львицы.

«Буквально недавно я ознакомился с материалами надзорного производства и увидел договор о безвозмездной передаче львицы и акт приема в передвижной зоопарк „Барс“», — отметил Роман Ваганов.

По мнению общественника, Киару ожидает не самое лучшее будущее, так как условия в кочевых зоопарках тяжелы для животных.

«По многим параметрам, и в первую очередь — по условиям содержания животных, такие зоопарки уже не отвечают требованиям постановления Правительства РФ о порядке обращения с животными в культурно-зрелищных целях. Условия содержания противоречат закону об ответственном обращении с животными», — добавил Роман Ваганов.

Львицу Кияру в 2013 году подарил тогдашнему мэру Набережных Челнов Василю Шайхразиеву один из предпринимателей. Глава города передал животное конно-спортивной школе «Тулпар», при которой образовался зоопарк.

Впрочем, вокруг этого зоопарка не раз возникали скандалы. Местный активист разместил в соцсетях видеозапись о ненадлежащем обращении с животными. После этого нарушения в работе зоопарка нашла прокуратура. Госкомитет РТ по биоресурсам решил передать часть животных из «Тулпара» в хозяйства, имеющие право на их содержание. Затем зоопарк было решено реконструировать, а в конно-спортивной школе сменился директор.