«Лувроценник», повсеместно русская речь и кошачий рай: Стамбул-2026 глазами «первохода»

Коллеги предупреждали – «попадая в его сети, пропадаешь навсегда». Так оно в целом и случилось с впервые побывавшим в Стамбуле журналистом «Татар-информа», пусть и не навсегда, а всего на четыре дня. Пропасть во Втором Риме можно быстро, легко, а теперь еще и задорого. Подробнее – в нашем фоторепортаже.





Айя-София, must see на все времена. Но заходить в главный туристский хит Стамбула я не стал – входной билет на полный обход стоит 50 евро (!). На всякий случай, стандартный билет в Лувр негражданам Евросоюза продают за 32 евро (до января этого года было вообще 22), и с ним вы посетите все постоянные коллекции и временные выставки.

В бывшую византийскую церковь, мечеть, музей и с 2020 года снова мечеть можно попасть и за 25 евро, но – только на балкон. При этом в храме идет перманентный ремонт, так что часть стен, фресок и реликвий закрыта строительными лесами. А вот если сказать охране, что хотите прочитать намаз, пропустят бесплатно.

Ценник на посещение Галатской башни с лифтом внутри и смотровой площадкой под куполом тоже заградительный – 30 евро.

Но чтобы выложить их, надо еще отстоять очередь. Кажется, в основном она состоит из граждан Турции, билеты для которых стоят в разы дешевле.

Та же история с дворцом Долмабахче. «Ябанджи», то есть иностранцы, выкладывают здесь по 2000 лир (примерно 3,5 тысячи рублей), турецкоподданные – 250 лир. А чемпионом по недоступности среди достопримечательностей оказался средневековый дворец Топкапы – 2750 лир (без малого 5 тысяч рублей).

Первая очередь у Долмабахче – не в кассу, а только в пункт досмотра.

Пошопиться на Истикляле – это, как я понял из разговора молодых попутчиц еще в самолете, отдельный вид туристского искусства в Стамбуле. А вот ковровые закупки (не ковров) делаются в известных многим торговых центрах.

А это настоящие хозяева Стамбула (надпись на скамейке – «мэрия Великого города»).

Местные жители реагируют, как мы на салфетку.

В мечетях любимые животные Пророка тоже сливаются с интерьером.

Призывать к молитве из динамиков всех мечетей начинают, само собой, одновременно. С равноудаленной точки, например с моста Халич, это слышится как многоголосое пение.

Мечетей в Стамбуле больше трех тысяч. Мне повезло поселиться рядом с одной из старейших – Акбыйык, построенной в 1464 году (напомним, османы завоевали Константинополь в 1453-м).

Мусульман из России не собьешь с пути «определенными влияниями».

И в целом русский язык здесь в почете (закроем глаза на небольшую грамматическую ошибку на стенде в мечети Сулеймание).

Повсюду признаки наступающего Рамадана.

Просто изящная мечеть Ортакей.

Она же внутри.

Рыбаки на Галатском мосту.

В центре хватает мусора, каких-то заброшек и полуразрушенных зданий. Впрочем, мусорят наверняка и сами туристы.

Далеко не везде соблюдается дизайн-код. Отводишь взгляд от Золотого рога, находясь на вполне глянцевой набережной, – и обнаруживаешь автопарковку с самодеятельной росписью. Бросай якорь, дружище, не стесняйся. От мегаполиса, собирающего 40% налогов от общего объема в стране, ожидаешь все-таки немного другого.

С чем в Стамбуле безусловно хорошо, так это с транспортом. Автобусов много, есть ночные, ходят по расписанию. Как и метро (на снимке – наземная станция на мосту Халич). Проезд обойдется в 42 лиры (74 рубля).

Скоростной трамвай действительно быстр, удобен, ходит часто.





Когда перед поездкой мне рассказали о мошенниках-щеточниках (рядом с тобой как бы случайно роняют обувную щетку – ты сигнализируешь об этом или поднимаешь ее – перед тобой рассыпаются в благодарностях и принимаются чистить твою обувь – ты не возражаешь, полагая, что это ответный жест вежливости, – тебе объявляют: «С вас 1000 долларов!» и, после препирательств: «Ну хорошо, 100 долларов»), я только посмеялся. А зря. Человек на фото выронил щетку и пошел себе вперед, не оглядываясь. Через 10 секунд опомнился, обернулся, заглянул мне в глаза, как бы говоря: «А ты точно ничего не хочешь мне сказать?», поднял щетку и отправился дальше по своим делам.

А что с ценами на продукты? Вот такой симпатичный помидор сорта Gurme в магазине популярной сети стоит 210 рублей за килограмм. Бананы – примерно так же (по акции дешевле). Маленькая бутылка безлактозного кефира – 87 рублей. Знаменитый турецкий бублик с кунжутом «симит» и там, и у уличных продавцов обойдется в 35 рублей.

Где-то в районе базара Хюрриет с его бесконечными переулками, спусками и подъемами.

Обрезка деревьев по-казански.

Группа неопознанных восковых фигур у Столичного муниципалитета Стамбула.

Захотелось увидеть, как выглядит жилье и устроен быт стамбульцев в обычном районе…

(Примерно там же).

...в районе попрестижнее…

…и в районе экзотическом – цыганском (ранее еврейском) Балате.

Сувениры в Балате тоже совсем не «масс-маркет».



Совсем неподалеку от Балата «кварталы разноцветных домиков», где каждый второй на улице – в чалме или никабе.

Фотографии и видео автора.