Политика 15 апреля 2026 17:14

Лутфулла Шафигуллин вошел в состав Комитета Госсовета РТ по законности

Депутат Лутфулла Шафигуллин будет работать в составе Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку. Такое решение поддержали парламентарии на 20-м заседании парламента республики.

«Лутфулла Шафигуллин изъявил желание работать в составе Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку и представил соответствующее заявление. Учтено изменение численного состава этого комитета», – сказал и.о. Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов.

Шафигуллин уже избирался депутатом в четвертом, пятом и шестом созывах парламента, возглавлял Комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Центральная Избирательная комиссия РТ зарегистрировала его депутатом Государственного Совета РТ седьмого созыва 3 апреля. Вакантный мандат депутата появился после досрочного сложения депутатских полномочий Фаридом Мухаметшиным.

Открытие паромной переправы Аракчино – Верхний Услон перенесли на несколько дней

