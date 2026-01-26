Лут и Минниханов осмотрели стенд Татарстана на крупнейшей продовольственной выставке мира

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут и Раис Татарстана Рустам Минниханов посетили стенд республики на крупнейшей в мире выставке пищевой промышленности и производства напитков в Дубае. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Татарстан участвует в выставке уже шестой год подряд. По итогам предыдущего форума в 2025 году компании республики заключили 20 экспортных контрактов.

В этом году площадь стенда Татарстана почти вдвое увеличили из-за высокого интереса со стороны региональных производителей. В том числе речь идет о компаниях, ориентированных на поставки продукции, соответствующей стандартам «халяль».

Совокупный экспорт продукции агропромышленного комплекса Татарстана по итогам прошлого года составил 512 млн долларов. Из этого объема на продукцию «халяль» пришлось 45 млн долларов.

На рынке Объединенных Арабских Эмиратов по итогам 2025 года эти показатели выросли на 32%. Рост цен и объемов поставок свидетельствует о расширении торговых связей с ОАЭ и о повышающемся спросе на сельскохозяйственную продукцию республики.

