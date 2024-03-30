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Лунный календарь и работы в апреле: колонка садовода
Повышает ли урожайность лунный календарь? Что нужно сделать на садовом участке в апреле? В какое время высаживать культуры в нашей полосе с учетом глобального потепления? Об этом «Татар-информу» рассказала руководитель Казанского клуба садоводов и цветоводов «Отрада», садовод-любитель Татьяна Водянова.
Лунный календарь – вовсе не «враки бабушек»
Есть скептики, считающие, что лунные календари – это «враки бабушек». Хотя в моем кругу таких людей нет, в нашем клубе все давно пользуются ими и видят, что это серьезная вещь. Напомню, что еще майя использовали лунные календари в растениеводстве. То есть люди еще 10 тысяч лет назад знали о том, что Луна влияет на развитие растений.
Я и сама поначалу относилась к теме с некоторым скепсисом. Но когда я работала в сельхозинституте, где лунный календарь, к слову, тоже считался хиромантией, чем-то ненаучным и неправильным, мне посчастливилось участвовать в проведении большого научного эксперимента в этой области. Мы с покойной уже, к сожалению, заведующей кафедрой плодоовощеводства Евгенией Владимировной Галонской исследовали как раз влияние Луны и лунного календаря на развитие растений. То есть мы высаживали и высевали морковь, капусту и свеклу с учетом фаз Луны. Там была целая схема с контролем результатов. Удобрения тоже вносили по лунному календарю и в режиме подкормки, а не так, как рекомендуется, – внесли один раз весной, и всё.
Первое время кафедра над нами смеялась, но результат оказался такой, что мы продлили эксперимент на второй год, уже по заинтересованности кафедры. И в итоге получили колоссальные результаты: прибавка урожая по сравнению с контрольным полем составила 33% по капусте и чуть ниже по корнеплодам – 25% по свекле и 22% по моркови.
Так что два года работы в сельхозинституте по этой тематике плюс многолетнее собственное использование лунного календаря (а с той поры прошло без малого сорок лет) все больше и больше убеждают меня, что это то, что обязательно нужно учитывать, если вы хотите иметь хороший результат. Думаю, дело в том, что растения на 90% состоят из воды, а Луна, как известно, направляет все водные процессы на планете.
Надо учитывать только такую вещь: с растениями, которые вегетируют и дают плоды над поверхностью земли, следует работать при растущей Луне, а с теми, что завязывают корнеплоды и плоды под землей, – при убывающей. Ну и, конечно, надо четко выдерживать правило не беспокоить растения ни в новолуние, ни в полнолуние (два дня плюс, два дня минус). В эти дни в них происходят внутренние процессы, поэтому вмешательство извне сказывается пагубно. В это время нельзя ни сеять, не пересаживать растения.
Что нужно сделать на садовом участке в апреле?
Когда сходит снег, под плодовыми кустами – смородины, крыжовника и т.д. – еще, как правило, лежит ледок. И вот как только снег сойдет, можно обработать эти кусты горячей водой. Для этого надо вскипятить воду, перелить ее в лейку и прямо этой горячей водой полить сверху кусты. Температура воды в лейке должна быть около 80 градусов, может быть даже и выше. Бояться этого не стоит, никакого вреда корням полив не нанесет – ледок ведь еще лежит и земля не размерзлась. Для чего это нужно? Таким образом предотвращаются грибные заболевания и гибнут вредители. Потому что как только прираскрываются почки, там уже пробуждается тля, появляются почковые клещи. Всю эту нечисть горячая вода подавляет.
Это первое, что я обычно делаю. Затем я обязательно собираю все осенние растительные остатки, чтобы либо глубоко закомпостировать их на много лет, либо сжечь, если нет глубокой компостной ямы.
Потом, весной обязательно нужно провести ежегодную обрезку плодовых растений – косточковых и семечковых (плодовые кустарники обрезаем осенью). Начинаем с косточковых, заканчиваем семечковыми. Это и санитарная обрезка после зимы, если что-то обломалось, скажем из-за снега, и – обязательно – формирующая обрезка. А если у вас есть старые деревья, которые вы хотели бы привести в норму, то еще и омолаживающая обрезка. Систем обрезок очень много, и если вы новичок в садоводстве, то стоит внимательно ознакомиться с ними в интернете. Или прийти к нам в клуб – мы как раз сейчас занимаемся изучением обрезок.
Лучшее время для высаживания культур в нашей полосе
Раньше, до потепления климата (о его последствиях мы расскажем в следующей колонке), считалось, что наилучшее время для высаживания культур в нашей полосе – первая декада мая. Сейчас эти сроки сдвинулись.
Плодовые культуры с открытой корневой системой можно высаживать, если есть возможность вскопать грунт, уже с середины апреля и примерно до десятых чисел мая. С плодовыми растениями с закрытой корневой системой, то есть находящимися в емкости – в горшке или в пакете с землей, ограничений нет. Их можно высаживать в течение всего вегетационного периода.
Почему не рекомендуется высаживать осенью? Потому что мы не можем прогнозировать зиму. Для молодого, неокрепшего, еще плохо окоренившегося саженца это может быть критично, он может вымерзнуть, даже с учетом теперешних длинных осеней.
Поэтому если вы приобрели саженец осенью, лучше положить его в прикоп, то есть просто прикопать, прикрыть и уже весной посадить. Когда вы присаживаете в прикоп, вся вегетативная часть саженца оказывается под снегом, что спасает его от вымерзания и выдувания.
Родилась в Казани. Окончила мехмат Казанского университета и Казанский сельскохозяйственный институт (ныне КГАУ) по кафедре плодоовощеводства.
По окончании КГУ работала в НИИ математики и механики имени Н. Г. Чеботарева, позже – в КСХИ на кафедре плодоовощеводства, главным агрономом АПК Казанской нефтебазы, в лаборатории микроклонирования растений ООО «Алчак» (1997-2005).
Занимается размножением картофеля, плодовых кустарников, тропических растений в домашней лаборатории.
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