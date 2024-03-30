Лунный календарь и работы в апреле: колонка садовода

Когда сходит снег, под плодовыми кустами – смородины, крыжовника и других – еще, как правило, лежит ледок

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Лунный календарь – вовсе не «враки бабушек»

Есть скептики, считающие, что лунные календари – это «враки бабушек». Хотя в моем кругу таких людей нет, в нашем клубе все давно пользуются ими и видят, что это серьезная вещь. Напомню, что еще майя использовали лунные календари в растениеводстве. То есть люди еще 10 тысяч лет назад знали о том, что Луна влияет на развитие растений.

Я и сама поначалу относилась к теме с некоторым скепсисом. Но когда я работала в сельхозинституте, где лунный календарь, к слову, тоже считался хиромантией, чем-то ненаучным и неправильным, мне посчастливилось участвовать в проведении большого научного эксперимента в этой области. Мы с покойной уже, к сожалению, заведующей кафедрой плодоовощеводства Евгенией Владимировной Галонской исследовали как раз влияние Луны и лунного календаря на развитие растений. То есть мы высаживали и высевали морковь, капусту и свеклу с учетом фаз Луны. Там была целая схема с контролем результатов. Удобрения тоже вносили по лунному календарю и в режиме подкормки, а не так, как рекомендуется, – внесли один раз весной, и всё.

Мы высаживали и высевали морковь, капусту и свеклу с учетом фаз Луны. Там была целая схема с контролем результатов. Удобрения тоже вносили по лунному календарю и в режиме подкормки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первое время кафедра над нами смеялась, но результат оказался такой, что мы продлили эксперимент на второй год, уже по заинтересованности кафедры. И в итоге получили колоссальные результаты: прибавка урожая по сравнению с контрольным полем составила 33% по капусте и чуть ниже по корнеплодам – 25% по свекле и 22% по моркови.

Так что два года работы в сельхозинституте по этой тематике плюс многолетнее собственное использование лунного календаря (а с той поры прошло без малого сорок лет) все больше и больше убеждают меня, что это то, что обязательно нужно учитывать, если вы хотите иметь хороший результат. Думаю, дело в том, что растения на 90% состоят из воды, а Луна, как известно, направляет все водные процессы на планете.

Надо учитывать только такую вещь: с растениями, которые вегетируют и дают плоды над поверхностью земли, следует работать при растущей Луне, а с теми, что завязывают корнеплоды и плоды под землей, – при убывающей. Ну и, конечно, надо четко выдерживать правило не беспокоить растения ни в новолуние, ни в полнолуние (два дня плюс, два дня минус). В эти дни в них происходят внутренние процессы, поэтому вмешательство извне сказывается пагубно. В это время нельзя ни сеять, не пересаживать растения.

Как только снег сойдет, можно обработать плодовые кусты горячей водой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что нужно сделать на садовом участке в апреле?

Когда сходит снег, под плодовыми кустами – смородины, крыжовника и т.д. – еще, как правило, лежит ледок. И вот как только снег сойдет, можно обработать эти кусты горячей водой. Для этого надо вскипятить воду, перелить ее в лейку и прямо этой горячей водой полить сверху кусты. Температура воды в лейке должна быть около 80 градусов, может быть даже и выше. Бояться этого не стоит, никакого вреда корням полив не нанесет – ледок ведь еще лежит и земля не размерзлась. Для чего это нужно? Таким образом предотвращаются грибные заболевания и гибнут вредители. Потому что как только прираскрываются почки, там уже пробуждается тля, появляются почковые клещи. Всю эту нечисть горячая вода подавляет.

Это первое, что я обычно делаю. Затем я обязательно собираю все осенние растительные остатки, чтобы либо глубоко закомпостировать их на много лет, либо сжечь, если нет глубокой компостной ямы.

Потом, весной обязательно нужно провести ежегодную обрезку плодовых растений – косточковых и семечковых (плодовые кустарники обрезаем осенью). Начинаем с косточковых, заканчиваем семечковыми. Это и санитарная обрезка после зимы, если что-то обломалось, скажем из-за снега, и – обязательно – формирующая обрезка. А если у вас есть старые деревья, которые вы хотели бы привести в норму, то еще и омолаживающая обрезка. Систем обрезок очень много, и если вы новичок в садоводстве, то стоит внимательно ознакомиться с ними в интернете. Или прийти к нам в клуб – мы как раз сейчас занимаемся изучением обрезок.

Обязательно собрать осенние растительные остатки, чтобы либо глубоко закомпостировать их на много лет, либо сжечь, если нет глубокой компостной ямы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Лучшее время для высаживания культур в нашей полосе

Раньше, до потепления климата (о его последствиях мы расскажем в следующей колонке), считалось, что наилучшее время для высаживания культур в нашей полосе – первая декада мая. Сейчас эти сроки сдвинулись.

Плодовые культуры с открытой корневой системой можно высаживать, если есть возможность вскопать грунт, уже с середины апреля и примерно до десятых чисел мая. С плодовыми растениями с закрытой корневой системой, то есть находящимися в емкости – в горшке или в пакете с землей, ограничений нет. Их можно высаживать в течение всего вегетационного периода.

Плодовые культуры с открытой корневой системой можно высаживать, если есть возможность вскопать грунт, уже с середины апреля Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Почему не рекомендуется высаживать осенью? Потому что мы не можем прогнозировать зиму. Для молодого, неокрепшего, еще плохо окоренившегося саженца это может быть критично, он может вымерзнуть, даже с учетом теперешних длинных осеней.

Поэтому если вы приобрели саженец осенью, лучше положить его в прикоп, то есть просто прикопать, прикрыть и уже весной посадить. Когда вы присаживаете в прикоп, вся вегетативная часть саженца оказывается под снегом, что спасает его от вымерзания и выдувания.

Водянова Татьяна Юрьевна – руководитель Казанского клуба садоводов и цветоводов «Отрада», садовод-любитель.

Родилась в Казани. Окончила мехмат Казанского университета и Казанский сельскохозяйственный институт (ныне КГАУ) по кафедре плодоовощеводства.

По окончании КГУ работала в НИИ математики и механики имени Н. Г. Чеботарева, позже – в КСХИ на кафедре плодоовощеводства, главным агрономом АПК Казанской нефтебазы, в лаборатории микроклонирования растений ООО «Алчак» (1997-2005).

Занимается размножением картофеля, плодовых кустарников, тропических растений в домашней лаборатории.