«Луна не спутник Земли»: почему Запад оправдает не только нацизм, саботируя Россию в ООН

Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

Фото: dam.media.un.org

Против нацизма проголосовали 118 стран: о чем резолюция?

Итоговая версия документа содержит 74 пункта. Среди них есть осуждение героизации и пропаганды нацизма. Также резолюция осуждает насилие по признаку этнического происхождения или религиозных убеждений.

За итоговую версию документа проголосовало 118 стран. Среди них автор проекта – Россия, а также Китай, Израиль, Белоруссия, Индия, Сирия, Аргентина, Армения, Азербайджан, Боливия, Бразилия, Камерун, ЦАР, Колумбия, Куба, КНДР, Египет, Эритрея, Эфиопия, Габон, Ирак, Казахстан, Кения, Никарагуа, Пакистан, Перу, Катар, Киргизия, Кувейт, Ливия, Мали, Мексика и другие.

«Данная резолюция имеет целью подтвердить эту историческую правду о победе над нацизмом. Но что еще более важно, обратить внимание на современных последователей идей расового превосходства. Прямо указать на неприемлемость расистской и ксенофобской риторики. Призвать к борьбе с проявлениями исламофобии, христианофобии, афрофобии и антисемитизма, которые во многих странах становятся обыденными явлениями», – прокомментировала журналистам заместитель постпреда России при ООН Мария Заболоцкая.

Помимо России соавторами резолюции стали Китай, Армения, Куба, ЮАР, Азербайджан и другие. Отметим, что Россия каждый год выставляет эту резолюцию на голосование с 2005 года.

Мария Заболоцкая: «Данная резолюция имеет целью подтвердить эту историческую правду о победе над нацизмом» Фото: стоп-кадр видео webtv.un.org

Позиция Запада: нацизм – ничто, главное – «отменить Россию»

В этот раз против осуждения нацизма проголосовало 49 стран, включая США, Германию, Украину, Великобританию, Италию, Японию, Францию, Канаду, Австралию, Австрию, Албанию, Бельгию, Эстонию, Чехию, Финляндию, Грузию, Венгрию, Ирландию, Латвию, Литву, Черногорию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Молдавию, Словению, Испанию, Швецию и других.

То есть коллективному Западу попросту нет никакого дела до содержательной части предложений России. Важно лишь отменить все активности нашей страны на международной арене. Ситуацию «Татар-информу» прокомментировал российский государственный и общественный деятель, дипломат Сергей Марков.

«Дело в том, что страны НАТО приняли решение не голосовать за российские предложения никогда, даже если Россия предложит резолюцию о том, что нужно бороться с потеплением климата, или даже о том, что Луна — это спутник Земли. Они всегда будут голосовать против. Это их общее решение, направленное на то, чтобы Россия тотально замолчала. Чтобы Россию не слушали», – считает эксперт.

США и их сателлиты предложили поправку, согласно которой «Россия стремилась оправдать свою территориальную агрессию против Украины предполагаемой целью ликвидации неонацизма» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как США перехитрили самих себя

На сей раз усилия Запада привели к полному фиаско. Даже несмотря на хитрый ход. Дело в том, что США и их сателлиты предложили поправку, согласно которой «Россия стремилась оправдать свою территориальную агрессию против Украины предполагаемой целью ликвидации неонацизма».

Очевидно, что авторы поправки надеялись, что Россия выступит против и будет вынуждена отозвать резолюцию в целом. Однако этого не произошло. А почему бы и нет? Одной из официальных и важнейших целей СВО как раз и является денацификация киевского режима. По итогу США и их вассалы проголосовали в том числе и против собственных поправок.

По мнению Сергея Маркова, подобные действия «западного крыла» на планете Земля являются частью единой гибридной войны, направленной на выдавливание России из руководящих органов всех международных площадок.

«Этот процесс можно видеть по примеру Совета Европы, G7. Но есть еще G20, ООН и тот же БРИКС, которые по своему составу куда более весомые» Фото: kremlin.ru

G20, ООН и БРИКС – больше G7, Евросоюза и НАТО

Этот процесс можно видеть по примеру Совета Европы, G7. Но есть еще G20, ООН и тот же БРИКС, которые по своему составу куда более весомые. К тому же голосование стран ООН показало, что размеры группировки под кодовым словом «коллективный Запад» плюс примкнувшие к нему Япония, Австралия и далее по списку составляют даже не половину земного шара, а территорию куда меньшую. Российская резолюция была принята с подавляющим преимуществом.

«Во-вторых, на Западе знают, что Россия права. Прекрасно знают, что сделали на Украине неофашистскую хунту. Для себя они объясняют так: сейчас мы эту неофашистскую хунту используем для того, чтобы сделать из Украины не Россию, чтобы навсегда оторвать Украину от России. А потом мы эту неофашистскую хунту превратим в демократический режим», – считает Марков.

Между тем интересна карта стран, проголосовавших против российской резолюции. Если уже давние члены НАТО в лице Эстонии, Латвии, Литвы или Чехии не удивили, то нахождение в «западном списке» Молдавии и Грузии вызывает неприятное недоумение. Понятно, что в этих странах очень развиты антироссийские блоки, но казалось, что в вопросе осуждения нацизма Россия могла рассчитывать хотя бы на «воздержались».

По мнению политолога Маркова, удивительного в этом мало, поскольку данные страны давно финансируются и зависят от Запада. Более того, эксперт, наоборот, восхищается стойкостью той же Грузии в вопросе неприсоединения страны к антироссийским санкциям.

«Поведение Молдавии и Грузии больше напоминает советский анекдот: «Прошу уволить меня по собственному желанию. А если можно, то оставить». Они же маленькие. Вообще лично у меня вызывает удивление, что они иногда осмеливаются ослушиваться Запада. При этом страны просят президента Молдавии Майю Санду, чтобы она поддержала агрессию украинской армии вроде Приднестровья. В Молдавии героически сопротивляются, как и Грузия насчет антироссийских санкций», – комментирует Марков.

Молдавия и Грузия, похоже, прочно прописались в числе прозападных колоний под боком у России. Правда, эксперты пока не торопятся называть их потерянными для России.

«Да нет, они не потеряны, они сейчас пока лишь полуколонии Запада», – резюмировал Марков.