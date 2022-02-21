Луна, Лима, Миропия: жители Нижнекамска назвали своих детей необычными именами

В Нижнекамском районе в прошлом году родились 1 608 мальчиков и 1 542 девочки, в 24 семьях на свет появились двойняшки. Список самых популярных и необычных имен новорожденных на деловом понедельнике озвучила руководитель ЗАГС Нижнекамска Гузалия Сагитова.

Так, нижнекамцы называли своих наследников Имроном, Ведамиром, Ясиром, Леонелем, Эллаем, Елизаром, Домиником. Девочки получили имена Эллария, Лима, Васса, Миропия, Дея, Аята, Луна.



Чаще всего мальчиков в Нижнекамске называют Амирами, Тимурами и Матвеями, а девочек — Евами, Софиями и Аминами.

По словам спикера, в Нижнекамском районе тенденция роста количества многодетных семей прослеживается на протяжении последних 15 лет.

«Радует тот факт, что в 2021 году в трех семьях появились седьмые дети, и столько же семей решились на рождение восьмого ребенка», — отметила Гузалия Сагитова.