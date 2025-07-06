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Политика 6 июля 2025 19:31

Лула да Силва выступил за реформу Совбеза ООН для укрепления легитимности

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Для преодоления кризиса доверия в международных отношениях необходимо глубоко изменить структуру Совбеза ООН, сделав его более легитимным, представительным, эффективным и демократичным. Об этом заявил Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, его слова приводит РИА Новости.

Глава бразильского государства подчеркнул, что в состав постоянных членов Совета должны войти страны Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского региона. По его мнению, такие меры необходимы для сохранения жизнеспособности ООН. Он отметил, что дальнейшее откладывание реформ лишь усугубит нестабильность и создаст дополнительные угрозы для международной безопасности.

В апреле главы МИД стран объединения уже выступили за расширение роли развивающихся государств в системе ООН, включая ее ключевой орган – Совет безопасности.

#Совбез ООН #Бразилия #БРИКС
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